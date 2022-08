Oroscopo Paolo Fox 27 agosto 2022: le previsioni segno per segno di sabato

Oroscopo Paolo Fox sabato 27 agosto 2022. Ultimo sabato di agosto, poi tra pochi giorni ci toccherà dare il benvenuto a settembre. E, di conseguenza, alla quotidianità e alla routine di sempre. Ma non siete curiosi di sapere come andrà questa giornata? Ci saranno segni più fortunati di altri in amore? E, chi è in vacanza, concluderà in bellezza le sue ferie?

Non ci resta che scoprire tutto, dall’amore al lavoro, con l’oroscopo di Paolo Fox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: una giornata che parte con il piede giusto, ma che nel pomeriggio potrebbe rivelare qualche problema. Il lavoro è sfibrante, le vacanze sono servite a poco.

Oroscopo Paolo Fox Toro: cosa c’è di meglio che organizzare un bel sabato sera con il proprio partner? Posticipate gli impegni a lunedì prossimo, per chi può.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: i giorni passano velocemente quando l’amore riempie l’aria intorno. La vita professionale deve ancora regalarvi molte emozioni.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: c’è una persona che ha attirato la vostra attenzione, ma ancora non siete sicuri. Meglio non disperdere troppe energie, il lavoro si prospetta lungo e in salita.

Oroscopo Paolo Fox Leone: c’è sintonia con il partner, ma anche tante incomprensioni. Forse una bella chiacchierata è quello che ci vuole. Il lavoro prosegue senza intoppi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine:

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: i sentimenti finalmente stanno risvegliandosi, dunque cogliete la palla al balzo. Mi raccomando a non dare peso ai giudizi dei colleghi sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: la Luna vi sorride, e lo farà anche nei prossimi giorni, sfruttatela a dovere. Ci saranno novità interessanti sul lavoro a partire da settembre.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: forse è il momento di prendersi una pausa e mettere in ordine idee e sentimenti. Il lavoro vi da molte soddisfazioni, ma attenti a non strafare.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: sentimenti ed emozioni offuscate, meglio non prendere troppo sul serio questo periodo. Business ed occasioni in vista sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: finalmente siete raggianti e pieni di vita, un nuovo amore sta sbocciando. Il lavoro potrà ingranare tra qualche tempo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: meglio restare soli che cimentarsi in una nuova relazione poco coinvolgente. Sul lavoro, grandi opportunità in vista per la prossima settimana.