Oroscopo Paolo Fox 27 Giugno 2022: amore, lavoro, salute e molto altro dalle stelle

Oroscopo Paolo Fox 27 giugno 2022. Un’altra settimana con i suoi mille impegni è appena iniziata. C’è chi è in vacanza, c’è ci andrà nei prossimi mesi, e, forse, c’è chi in vacanza non andrà prima dell’autunno. Insomma, per affrontare al meglio la giornata, cosa c’è di meglio delle previsioni astrali? E, dunque, cosa farete oggi? Avete già in mente qualche programma? Come sempre, abbiamo pensato di proporre il fantastico Oroscopo del mitico Paolo Fox. Leggiamo insieme le previsioni della giornata!

Leggi anche: Anticipazioni Oroscopo 2022, segni fortunati (e sfortunati) per lavoro e denaro: classifica e previsioni

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: un lunedì che il sapore dei nuovi inizi: oggi la Luna vi sorride. Sul lavoro cercate di evitare le discussioni inutili.

Oroscopo Paolo Fox Toro: c’è qualcosa di indefinito che vi frulla nella testa, fate chiarezza. Lavorate sodo, e i risultati non tarderanno ad arrivare.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: le emozioni sono state sopite per troppo tempo, dovete darvi una scossa. Sul lavoro ci sono asti con alcuni colleghi, passateci sopra.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: la vita e l’amore vi hanno già messo a dura prova, ma non demordete. Sul lavoro, dovete accelerare un po’ se volete avere dei risultati.

Oroscopo Paolo Fox Leone: le amicizie per voi sono più importanti dell’amore, ma forse potrete fare qualche eccezione d’ora in avanti. Se siete lavoratori autonomi, ci saranno ottime opportunità nel prossimo futuro.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: alcune situazioni passate continuano ad affiorare con insistenza. Il lavoro procede benone, continuate così, anche Giove vi sorride.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: l’amore non tarderà ad arrivare, nel frattempo coltivate le amicizie. Il lavoro procede a stento, siete stanchi, avete bisogno di riposo.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: le emozioni saranno in crescita perché la Luna sta entrando nel vostro segno. Situazione astrologica positiva anche per il lavoro e gli affari per tutta la settimana.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: c’è qualche tarlo emotivo che vi turba, scoprite cos’è. Lo stress vi fa lavorare meglio, ma non esagerate.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: cosa c’è di meglio di una bella scappata con il proprio partner nel prossimo fine settimana? Il lavoro dovrebbe intensificarsi per uno sprint finale prima delle vacanze.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: emozioni basse e umore non proprio alle stelle, qualcosa non va come dovrebbe. Il lavoro arriverà alla fine del mese.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: siete in una fase di transizione, fareste bene a stringere i denti. Il lavoro vi stressa, avete bisogno di viaggiare e vedere cose nuove.