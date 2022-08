Oroscopo Paolo Fox 28 agosto 2022: amore e lavoro, le previsioni di domenica

Oroscopo Paolo Fox domenica 28 agosto 2022. Domenica: il giorno tanto atteso da molti perché si stacca la spina dal lavoro e i più fortunati possono godersi il weekend, tra famiglia o gite fuori porta. Questa, tra l’altro, è ancora più speciale perché è l’ultima domenica del mese, poi ci toccherà salutare agosto. Ma non siete curiosi di sapere come andrà questa calda giornata?

Non ci resta che scoprire tutto, dall’amore al lavoro, con l’oroscopo di Paolo Fox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Vivrai una domenica insegna della serenità, ma se hai conti in sospeso… potrebbe essere arrivato il momento della resa dei conti. Novità in arrivo per il lavoro: potresti ricevere un nuovo incarico

Oroscopo Paolo Fox Toro: Puoi iniziare a dire addio a problemi di cuore, per chi ha attraversato un periodo di crisi sta per tornare il sereno. Sei alla ricerca di un’occupazione più redditizia, ultimamente sei un po’ “a secco”

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Per quanto sia un periodo favorevole a questo segno, state attenti oggi in amore… è una domenica da prendere con le pinze. È un momento di grande confusione per voi che potrebbe ripercuotersi anche sull’aspetto lavorativo

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: È una domenica serena che vi consente di confrontarvi con il vostro partner. È il momento giusto di parlare. Nel lavoro hai in progetto dei cambiamenti imminenti

Oroscopo Paolo Fox Leone: È il momento giusto di vivere nuove storie d’amore. Nel lavoro tutto procede con serenità, entro poco tempo potrebbero esserci delle novità

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore hai finalmente hai ritrovato una passionalità sopita da troppo tempo. Nel lavoro affidati alle tue intuizioni potrebbero rivelarsi preziose

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: È un momento di stasi in amore, per i nati sotto questo segno, ma a breve sono previste grandi novità. Nel lavoro stai attento a non farti scavalcare nelle decisioni prese e posizioni assunte

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Ancora un po’ di pazienza, con l’arrivo di settembre l’amore tornerà a bussare alla vostra porta. Nel lavoro tra oggi e domani potrebbero arrivare grandi notizie

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Oggi evita di fare polemiche in amore, fatti scivolare le cose addosso. Nel lavoro non prendere decisioni affrettate, a breve potrebbero esserci buone novità

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: È una buona giornata per l’amore, ma inizia a fare qualcosa in più per te stesso. Sempre più favorito questo segno nel campo del lavoro

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Iniziano a concretizzarsi progetti d’amore, lascia andare le tensioni, godici il momento. Nel lavoro ancora non hai deciso se proseguire con un impegno, cerchi più gratifiche economiche e personali

Oroscopo Paolo Fox Pesci: È una domenica in cui bisogna evitare i confronti, può essere un momento difficile per le coppie che hanno già avuto incomprensioni. Nel lavoro potrebbe presentarsi un impegno improvviso.