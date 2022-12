Oroscopo Paolo Fox 28 dicembre 2022: le previsioni di oggi (amore e lavoro) segno per segno

Oggi è il 28 dicembre e nonostante il Natale sia ormai passato, l’aria di festa continua ad invadere strade, piazze e città! Come stanno andando i festeggiamenti? L’ultimo dell’anno, la notte più elettrizzante di sempre, sta per arrivare. Avete già dei programmi o improvviserete sul momento? Qualunque cosa decidiate di fare, scommetto però che siete curiosi di sapere cosa hanno in serbo per voi le stelle! Ci saranno segni maggiormente fortunati di altri? Come andrà il lavoro? E l’amore? Scopriamo tutto insieme all’oroscopo, segno per segno, dell’amato Paolo Fox! Ecco a voi qualche anticipazione rilasciata a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Oroscopo Paolo Fox 28 dicembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore questo è un periodo che richiede maggiore attenzione e cautela dunque vacci, come si suol dire, con i piedi di piombo. Sul lavoro invece in arrivo delle interessanti soluzioni.

Oroscopo Paolo Fox Toro: La fine di dicembre segno un recupero per i sentimenti quindi non chiuderti in casa. Sul lavoro sei indeciso, le proposte non mancano ma devi fare una scelta.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore potresti conoscere una persona carina, dunque non tirarti indietro e lascia che i sentimenti parlino per te. Sul lavoro novità in vista.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: Cielo interessante per chi ha da poco conosciuto una persona e desidera approfondire il legame. Sul lavoro ci saranno delle riconferme.

Oroscopo Paolo Fox Leone: È un cielo che parla d’amore quello di oggi, perché non organizzi qualcosa di piacevole insieme al partner?

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Oggi in amore cerca di mostrarti maggiormente comprensivo e evita le discussioni inutili. Sul lavoro è tempo di fare una revisione e lasciare andare tutto ciò che pesa.

Oroscopo Paolo Fox 28 dicembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Oggi con il partner potrebbe esserci qualche dissapore, recupero da questa sera. Sul lavoro invece evita i contrasti, cerca piuttosto un punto di mediazione.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: In amore è un cielo decisamente intrigante per le coppie, non escludo la possibilità di progettare un evento importante da qui ai prossimi mesi. Sul lavoro è in corso un grande rilancio.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: In amore quest’oggi potrebbe esserci qualche malinteso, attenzione a non alimentare polemiche. Sul lavoro, invece, valuta bene i termini e le clausole di un accordo.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Finalmente, dopo un po’ di tensione, in amore torna il sereno e potrai lasciarti andare a nuove, intriganti emozioni. Sul lavoro una tua richiesta potrà essere accolta.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: In amore è tempo di fare una revisione, se c’è qualcosa che non ti sta bene sii chiaro e non tergiversare. Sul lavoro favorite le professioni creative.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: In amore se c’è una persona che ti interessa perché non ti fai avanti? Il periodo promette bene e le emozioni non mancheranno. Sul lavoro presto arriveranno delle preziose novità.