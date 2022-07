Oroscopo Paolo Fox 28 luglio 2022: le previsioni segno per segno di oggi

Oroscopo Paolo Fox giovedì 28 luglio 2022. Meno tre giorni e anche il mese di luglio andrà in archivio. Ancora al lavoro? Rientrati da poco dalle vacanze? Oppure è tempo di prepare i bagagli e concedersi le meritate vacanze? Ma che giornata sarà quella di oggi? E per chi resta (purtroppo) al lavorare, cosa hanno in serbo le stelle?

Non ci resta che scoprire tutto, dall’amore al lavoro, con l’oroscopo di Paolo Fox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Previsioni Paolo Fox Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete. Per l’amore non sarà un giorno facile. Se sei alle prese con un ex che magari ti ha già creato problemi in passato presta attenzione. Rallenta il lavoro ma non perdere le speranze.

Oroscopo Paolo Fox Toro. In amore vuoi mettere in gioco la relazione che stai vivendo forse solo per gioco o magari per dispetto? La serata si profila sotto tono, cerca di non agitarti troppo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Non prendere tutto di petto e non affrontare le questioni in maniera esagerata. Per il lavoro rimanda le trattative di 24 ore. Stai più attento a cosa mangi, potresti rimetterci in salute.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro. Passiamo ora ai nati sotto il segno del Cancro. Sei motivato, pronto all’azione mentre sul lavoro si va verso un futuro di cambiamenti. Dal punto di vista della salute sei in recupero ma non fare le ore piccole.

Vediamo ora cosa riserva l’oroscopo di Paolo Fox per il Leone. Hai la luna nel tuo segno e hai voglia di amare. Quindi cosa aspetti, mettiti in gioco! Un consiglio? Riposa di più.

Oroscopo Paolo Fox Vergine. La fine del mese è di gran lunga migliore dell’inizio, bravo. Tra oggi e domani sono favoriti gli incontri.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: sta scomparendo qualche ansia che ti eri portato dietro negli ultimi tempi. Lavoro: man mano che l’anno si appresta ad entrare nella seconda metà la tua condizione migliora.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: la fine del mese si profila interessante in amore, potresti arrivare a vincere una sfida d’amore. Approfitta di questa giornata per recupere energie.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: la luna è dalla tua parte, gli incontri possono funzionare. Attenzione agli sbalzi di temperatura e ai colpi di calore. Conferme di lavoro in arrivo e tu ti senti più libero.

Capricorno, Acquario e Pesci

Chiudiamo ora con gli ultimi tre segni zodiacali. Consigli con l’oroscopo di Paolo Fox per il Capricorno specie per le coppie che hanno dovuto tirare maggiormente la cinghia negli ultimi tempi. Concilia allora le diverse esigenze e cerca di essere più pratico.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Giornata da prendere con le molle in amore. Ti senti preso in giro da qualcuno oppure c’è una persona a cui piace farti perdere tempo. Potresti accusare un po’ di mal di testa.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: giornate favorevoli se devi parlare di amore. Se c’è un piccolo problema puoi superarlo. Sul lavoro sei molto impegnato quindi organizzati. Sei anche stanco, ci vorrebbe un sonno ristoratore.27