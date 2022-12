Oroscopo Paolo Fox 29 dicembre 2022: quali saranno i segni fortunati di oggi?

Oggi è il 29 dicembre e nonostante il Natale sia ormai passato da qualche giorno, l’aria di festa non demorde e continua ad essere onnipresente tra le strade, le piazze e i locali di ogni città in tutto il mondo. Insomma, i festeggiamenti proseguono, e ci sarà ancora molto da festeggiare, soprattutto tra qualche giorno, quando arriverà il Capodanno 2023: la notte più attesa di sempre è proprio dietro l’angolo. Avete già dei programmi o improvviserete sul momento? Qualunque cosa decidiate di fare, scommetto però che siete curiosi di sapere cosa hanno in serbo per voi le stelle! Ci saranno segni maggiormente fortunati di altri? Come andrà il lavoro? E l’amore? Scopriamo tutto insieme all’oroscopo, segno per segno, dell’amato Paolo Fox! Ecco a voi qualche anticipazione rilasciata a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Oroscopo Paolo Fox 28 dicembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Paolo Fox Ariete: le feste vi fanno bene, siete molto più rilassanti e i sentimenti sembrano iniziare ad essere più chiari rispetto al solito. Continuate a godervi il periodo.

Oroscopo Paolo Fox Toro: c’è qualcosa di magico nell’aria in questi giorni, ma non è solamente l’effetto del Natale: vi sentite più gioiosi e propositivi, forse un nuovo incontro inaspettato?

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: continuate a lavorare su voi stessi, sfruttate il periodo di festa per conoscere qualcosa in più su di voi e anche i sentimenti diverranno più chiari.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: in amore le cose non stanno andando proprio per il verso giusto vero? Ma non scoraggiatevi, gli alti e bassi fanno parte della vita e mettono alla prova qualsiasi cosa.

Oroscopo Paolo Fox Leone: c’è aria di cambiamenti, soprattutto sotto il profilo strettamente sentimentale: in questi giorni farete qualche nuovo incontro inaspettato che potrebbe cambiare le cose.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: in questi giorni state finalmente capendo chi realmente ci tiene a voi e chi invece può essere giudicata una semplice conoscenza di passaggio.

Oroscopo Paolo Fox 28 dicembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: sforzatevi di vedere il lato positivo: siete ancora nel pieno delle feste e potete fare un incontro inaspettato da un momento all’altro. Bisogna essere fiduciosi.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: la fortuna non vi ha mai abbandonati, dovete solamente essere più predisposti all’ascolto degli eventi, avere un animo più responsivo potremmo dire.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: in mattina avrete un po’ di down emotivo, ma non preoccupatevi, vi riprenderete nel pomeriggio e domani sarà un altro giorno.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: il cielo di oggi ha una predisposizione particolarmente positiva per voi, soprattutto sotto il profilo strettamente sentimentale, approfittatene e non lasciatevi sfuggire l’occasione.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: nessun risentimento per oggi, godetevi solamente questa splendida giornata all’insegna delle cose che più vi appartengono.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: anche oggi è una giornata ottima per coltivare i proprio sogni, ma non dimenticate di realizzarne qualcuno: avete tutte le carte in regola per farlo.