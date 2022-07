Oroscopo Paolo Fox 29 Luglio 2022: ecco le previsioni di Venerdì

Oroscopo Paolo Fox venerdì 29 luglio 2022. Anche luglio si appresta a volgere al termine e per molti è tempo di preparare i bagagli e concedersi le meritate vacanze. Ma, caldo torrido a parte, che giornata sarà quella di oggi? E per chi resta (purtroppo) a lavorare, cosa hanno in serbo le stelle?

Non ci resta che scoprire tutto, dall’amore al lavoro, con l’oroscopo di Paolo Fox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Previsioni Paolo Fox Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Oggi devi approfittare di parlare chiaro con la persona con cui vuoi chiarire. Basta scuse o giustificazioni. Questa giornata è perfetta per quello che vuoi. Ci saranno molte novità in questi giorni, soprattutto a lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Toro: La giornata di oggi non è delle migliori. Ci sono alcune cose che ancora non tornano e che purtroppo ti fanno aspettare. A lavoro devi prendere tutto il tempo che ti serve.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: La Luna è dalla tua parte. Ci sono cose e aspetti che devi rivalutare così che tu possa approfittare di tutta questa energia positiva. A lavoro non ti manca la voglia di andare avanti e di impegnarti, come sempre.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Avrai delle nuove sorprese. Ci saranno tantissime occasioni in amore, non scoraggiarti. A lavoro non sei tranquillo e questo ti sta demoralizzando, e non poco.

Vediamo ora cosa riserva l’oroscopo di Paolo Fox per il Leone. In amore bisogna iniziare a fare una selezione delle persone che ti considerano di più. Basta sprecare tempo con chi non ti merita. A lavoro sono tante le situazioni che vorresti cambiare e dovresti prendere la situazione in mano.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In questi giorni ti stai focalizzando su quello che vuoi di più. Questo ti ha portato a focalizzarti su aspetti del tuo carattere che prima neanche consideravi. Tutti positivi, sfruttali anche a lavoro.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: La positività è il centro della tua giornata. Questo ti ha permesso di vedere le cose da un punto di vista diverso. Sempre più incentrato sul futuro. A lavoro riuscirai ad ottenere ciò che desideri maggiormente.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Hai un po’ la Luna contro. Oggi non tutto andrà come deve andare. Per questo, cerca di prendere tutto il tempo di cui hai bisogno.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Hai bisogno di dire tutto quello che ti passa per la testa. Hai in mente un cambiamento e devi assolutamente attuarlo. Anche a lavoro, trova la forza di innovarti. Smettila di nasconderti.

Capricorno, Acquario e Pesci

Chiudiamo ora con gli ultimi tre segni zodiacali. L’Oroscopo di Paolo Fox per il Capricorno oggi è abbastanza ottimista. Devi circondarti di persone che ti fanno star bene. Che ti diano la carica per andare avanti. A lavoro avrai delle cose da sistemare ma ce la farai.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Ci saranno un po’ di tensioni in amore ma niente di importante. Devi solo cercare di tenere duro e pensare che questo periodo passerà al più presto. A lavoro evita situazioni stressanti.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Hai bisogno di trovare la tranquillità che ti manca nella relazione. Forse per ora dovresti concentrarti più sul lavoro.