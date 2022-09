Oroscopo Paolo Fox 29 settembre 2022: le previsioni di giovedì (amore e lavoro)

Oroscopo Paolo Fox giovedì 29 settembre 2022. Non vi sembra vero, ma settembre è quasi giunto al capolinea. Penultimo giorno del mese, è giovedì e il weekend si avvicina. Ma non siete curiosi di sapere come andrà questa giornata sul fronte lavorativo? Ci saranno segni più fortunati di altri in amore? O qualcuno di voi dovrà sgomitare per farsi valere e apprezzare?

Non ci resta che scoprire tutto, dall’amore al lavoro, con l’oroscopo di Paolo Fox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Non essere polemico in amore, devi essere saggio e pazientare. Sul lavoro, sarà possibile entro la fine del mese portare a termine un accordo!

Oroscopo Paolo Fox Toro: Il mese di settembre, in amore, si chiude con delle tensioni: devi chiarire con qualcuno. Sul lavoro, piccole incomprensioni all’orizzonte, ma tutto si risolverà!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Il cielo promette bene in amore, hai voglia di recuperare tutto il tempo perso. Sul lavoro, devi mantenere la calma e riuscirai a ritrovare la serenità. D’altra parte, Giove è con te!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: La Luna è dalla tua parte, ma c’è qualcosa che non va in amore. Sul lavoro, ti toccherà scendere a compromessi!

Oroscopo Paolo Fox Leone: Cerca di mantenere la calma in amore: devi farti scivolare le cose addosso, senza polemiche. Sul lavoro, prima di accettare una proposta sarebbe bene riflettere un po’ di più!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore il cielo ti sorride e le prossime due giornate sono importanti. Sul lavoro, è arrivato il momento di ripartire: forza!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Se sei single devi avere fiducia negli altri e ritrovare la passione di sempre. Sul lavoro, sei alla ricerca di stabilità e ti innervosisci facilmente!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Hai dei dubbi in amore? Bene, confidati con chi è in grado di ascoltarti. Sul lavoro, non impelagarti in questioni più grandi di te: devi toglierti un po’ di perplessità!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: In amore cerca di vedere il futuro in modo diverso, forza. Sul lavoro, favoriti quelli che sono a contatto con il pubblico. Le possibilità ci sono!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: In amore sei un po’ indeciso, cerca di superare i problemi. Sul lavoro, belle novità in arrivo!

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Sole e Venere sono dalla tua parte: fai chiarezza nel tuo cuore. Sul lavoro, cerca di mantenere la calma e di superare i problemi!

Oroscopo Paolo Fox Pesci: La Luna è dalla tua parte, Venere non è contraria, ma l’oroscopo non fa miracoli e in amore bisogna mantenere la calma. Sul lavoro, vuoi dare una svolta alla tua vita, ma la realtà è un’altra!