Oroscopo Paolo Fox 3 gennaio 2023: le previsioni di martedì segno per segno

Oroscopo Paolo Fox 3 gennaio 2023. Primo martedì del mese del gennaio e dell’anno: le feste sono alle spalle, ora manca solo l’Epifania che tutto porta via. Ma per molti oggi è ritornata la quotidianità di sempre, tra lavori e impegni. Ma non siete curiosi di sapere come andrà questa giornata sul fronte lavorativo e sentimentale? Ci saranno segni più fortunati di altri in amore? Non ci resta che scoprire tutto, per sapere come andrà il 3 gennaio, con le previsioni sempre puntuali dell’amato astrologo Paolo Fox. Ecco a voi qualche anticipazione rilasciata a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Oroscopo Paolo Fox 3 gennaio 2023: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Paolo Fox Ariete: Sarà l’anno della rivincita. Grandi occasioni potrebbero palesarsi nel lavoro: mostrati disponibile e affidabile coi colleghi. Sul lato amoroso, ami l’ebrezza delle storie senza stabilità: divertiti, ma fai attenzione.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Sei il gradito ritorno dell’anno. Chi ti denigrava, oggi invece ti apprezza: hai trovato alleati inaspettati per questo 2023. In amore, paghi alcune brutte cicatrici. Gradualmente lasciati andare.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Non hai le idee chiare di quello che vuoi. Hai tante bellissime idee e propositi per il lavoro, ma fatichi a concretizzare. In amore, la tua personalità è divisa tra più strade: cerca di non far soffrire chi sta accanto.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: Dobbiamo riaccendere l’attenzione su di te, persona buona, brava e simpatica. Sul lavoro si possono fare tante bellissime cose, ma fidati solo delle persone giuste. In amore, hai trovato il tuo equilibrio.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Vivi una vita al cardiopalma, dove fai brillare tutto ciò che tocchi. Bene, ma attenzione a non tirartela eccessivamente: diventare antipatici ci si mette un attimo. Per l’amore, la testa va verso vecchie fiamme: valuta la possibilità.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Usciamo dallo stato di solitudine: i problemi e le delusioni vanno affrontate, sempre. Come risolverai i problemi personali, sarai in condizioni di aprirti anche con la persona che ti piace.

Oroscopo Paolo Fox 2 gennaio 2023: Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Sarà un 2023 scoppiettante, ma per questo non semplice. Almeno sul lavoro, ci saranno tante cose da fare: ma sei in gamba. In amore, ti puoi aprire con fiducia a nuove relazioni.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: La tua classe ti permette di avere sempre i fari addossi, di amici, colleghi e parenti. Nel 2023 ti giocherai una partita importante, non sottovalutarla e datti da fare. L’amore sarà la benzina per affrontare tutto.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Sei tornato alla ribalta, come da tempo non ti vedevano gli amici. I successi del 2022, saranno il fomento per fare bene nel 2023. Chiuse storie d’amore importanti, ora puoi aprirti a nuove storie dove impegnare il tuo cuore.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Sei una barca dei pirati in mezzo alla tempesta: negative o positive, vivi le emozioni in maniera radicale. Punta un 2023 più tranquillo ed equilibrato, soprattutto per l’amore: il fascino non manca.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: La tua vita ti riserverà piacevoli sorprese nel 2023. Puoi guardare quindi in maniera rosea il futuro, per quello che concerne la famiglia e i rapporti con gli amici. Sull’amore, hai trovato il tuo equilibrio: non lo perdere.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Nel 2023, l’obiettivo è rilanciarsi. Il 2022 è stato un anno che ti ha segnato, colpa anche qualche errore di troppo commesso. Avrai la possibilità di riscattarti. Attenzione all’amore: fidati di chi realmente ci tiene a te.