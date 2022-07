Oroscopo Paolo Fox 3 luglio 2022: le previsioni di domenica

Oroscopo Paolo Fox 3 luglio 2022. Finalmente domenica, la prima del mese di luglio. Finalmente, quindi, relax per tutti (o almeno si spera). Ma come andrà questa giornata? Siete già al mare o in vacanza? Curiosi di sapere cosa promette il cielo per l’amore e la sfera sentimentale? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni di Paolo Fox, con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto. L’astrologo, come sempre, è pronto a togliere ogni dubbio!

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore è arrivato il momento di parlare, di dire quello che pensi. Ora tutto si può risolvere con la buona volontà. Sul lavoro, favorito chi ha intenzione di portare a termine un progetto!

Oroscopo Paolo Fox Toro: C’è un po’ di agitazione nell’aria, soprattutto al mattino meglio evitare di discutere di questioni sentimentali. Sul lavoro, meglio evitare i rischi, specie se hai un’attività tutta tua!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore hai superato un periodo di incertezze, quindi ora sai bene cosa vuoi fare. L’energia a luglio non ti mancherà e le crisi saranno risolte. Sul lavoro, bei programmi in vista: cerca di sfruttare al massimo questo momento!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Basta parlare troppo, farsi tanti problemi. Sei un po’ agitato in amore, quindi meglio mantenere la calma. Sul lavoro, prima di dire quello che pensi e di parlare meglio se rifletti!

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore cerca di dire quello che pensi, di farti valere: i rapporti in crisi sono quelli con persone o già impegnate o lontane. Sul lavoro, cerca di prediligere le occupazioni che ti portano via, che ti consentono di viaggiare!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: La Luna è dalla tua parte, quindi anche i single devono darsi da fare e lasciarsi andare alle emozioni. La serenità è dietro l’angolo. Sul lavoro, forse devi alzare la voce: c’è chi non ti ascolta!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: La Luna è dalla tua parte, quindi cerca di lasciarti andare all’amore e di goderti questo momento sereno. Sul lavoro, forse devi farti sentire di più: qualcuno attorno a te non ti dà ascolto!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: La Luna è dalla tua parte, ma in amore sei ancora un po’ diffidente. Sul lavoro, cerca di portare a termine i tuoi progetti, anche se sei stressato e stanco!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: La seconda parte della giornata è un po’ sottotono in amore, ma gli incontri restano favoriti. Sul lavoro, le prospettive sono buone: devi solo cercare di fare qualcosa di importante!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: In amore cerca di mantenere la calma, di non agitare troppo le acque e di essere geloso (senza motivo). Sul lavoro, prima di agire meglio osservare come vanno le cose attorno a te!

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Giornata interessante in amore, ma occhio ai conflitti con i nati sotto il segno del Toro o dello Scorpione. Le nuove storie promettono bene. Sul lavoro, sei un po’ pigro, forse vuoi fare qualcosa di diverso: ma, almeno per il momento, meglio accettare quello che c’è!

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Pomeriggio turbolento per i sentimenti, meglio non alimentare le polemiche. Sul lavoro, tutto è complicato se hai tante responsabilità: forse ti toccherà alzare la voce!