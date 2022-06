Oroscopo Paolo Fox 30 giugno 2022: le previsioni di oggi (amore e lavoro)

Oroscopo Paolo Fox 30 giugno 2022. Giovedì e ultimo giorno di giugno, poi ci toccherà dare il benvenuto al mese di luglio. Il weekend si avvicina e molti, sicuramente, non vedono l’ora di staccare la spina alla quotidianità di sempre per rilassarsi. Ma come andrà questa giornata? Chi sarà fortunato in amore o dovrà faticare un po’ sul lavoro? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni di Paolo Fox, con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Mercurio e Venere sono dalla tua parte: favorite le nuove conoscenze, ma cerca di seguire anche un po’ la ragione. Sul lavoro, devi prendere una decisione e non puoi fare errori soprattutto oggi perché c’è qualcosa che non va come vorresti!

Oroscopo Paolo Fox Toro: Bene la sfera sentimentale, l’amore chiude in bellezza il mese. Sul lavoro, cerca di fare delle scelte migliori, di ragionare bene prima di agire!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Mercurio e Venere sono dalla tua parte e ora inizia una fase di recupero: insomma, puoi riacquistare fiducia nell’amore. Sul lavoro, cerca di stare attento: hai bisogno di un riscatto e forse non è così difficile ottenerlo!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Buone notizie per l’amore: la Luna è dalla tua parte e ci sono novità in arrivo, grandi scelte da fare a fine luglio. Sul lavoro, il periodo è interessante: cerca però di riequilibrare le spese!

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore devi cercare di mettere da parte l’orgoglio, che spesso ti ha causato dei problemi nei sentimenti. Sul lavoro, basta cedere alle provocazioni: cerca di non chiuderti in te stesso e di fare nuovi incontri!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Mercurio e Venere sono dissonanti, quindi l’amore deve fare i conti con dei problemi e lo spirito critico non ti abbandona. Sul lavoro, sei un po’ confuso: nuove opportunità all’orizzonte, soprattutto dal prossimo 5 luglio!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: In amore c’è un po’ di perplessità, ma Venere è dalla tua parte e quindi forse è meglio chiarire qualcosa del passato. Sul lavoro, cerca di non dimenticare che hai tante cose da fare e da progettare: forse devi ritrovare un po’ di serenità!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: La Luna è dalla tua parte, così come il Sole: bene l’amore, ma devi fare chiarezza nel tuo cuore. Sul lavoro, occhio alle tensioni con soci e collaboratori: presto ogni dubbio si scioglierà!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Tensioni in amore per alcune coppie, ma tutto presto si risolverà. Sul lavoro, il momento è importante e in arrivo ci sono delle bellissime notizie: forza, non mollare proprio ora!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: La sfera sentimentale è un ambigua, forse stai cercando proprio tu degli scontri e stai aizzando le polemiche. Sul lavoro, la Luna è in opposizione: occhio, quindi ai fastidi!

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Buone notizie per l’amore perché Venere, Mercurio e Saturno sono dalla tua parte: cerca quindi di pensare al futuro, a qualcosa di costruttivo. Sul lavoro, stanno per arrivare delle proposte e tu hai voglia di cambiamenti!

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Bene i nuovi incontri, ma cerca di valutare tutto con attenzione. Forse sei un po’ preso da questioni economiche. Sul lavoro, è arrivato il momento del riscatto: mettiti in gioco e metti a tacere le voci ‘false’ che hanno messo in giro su di te!