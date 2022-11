Oroscopo Paolo Fox 30 novembre 2022: le previsioni (amore e lavoro) segno per segno

Oroscopo Paolo Fox mercoledì 30 novembre 2022. Ultimo mercoledì del mese di novembre, che è giunto al capolinea. E tra poche ore ci toccherà dare il benvenuto a dicembre, quindi al Natale e alle feste amate da grandi e piccini. Ma non siete curiosi di sapere come andrà la fine di questo mese? Si concluderà in bellezza o bisognerà sperare nel futuro e magari in un 2023 ricco di grandi opportunità? Non ci resta che scoprire tutto con l’oroscopo di Paolo Fox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore devi fare attenzione: tutto attorno a te sta cambiando, quindi devi mantenere la calma. Sul lavoro, non essere frettoloso: devi tenerti stretto chi conta!

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore bisogna mantenere la calma e se hai voglia di andare a convivere devi stringere i tempi. Sul lavoro, giornata buona per chi è attivo nel commercio!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Sei un po’ stanco, geloso, a volte ossessivo e ti lamenti spesso in amore. Sul lavoro, meglio mantenere la calma e tenere a freno lo stress: devi riposarti!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore devi essere più disponibile, soprattutto da dicembre. Sul lavoro sei determinato, ma a volte devi ascoltare i consigli degli altri!

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore devi chiudere certi rapporti e certi discorsi: non puoi ritornare sul passato. Sul lavoro, sei un po’ nervoso e vorresti fare altro!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Un po’ di agitazione nell’aria, quindi in amore meglio fare tutto con calma. Sul lavoro, sei stanco perché stai facendo troppe cose. E contemporaneamente!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Venere è dalla tua parte, quindi lasciati andare in amore: non isolarti. Sul lavoro, conferme in arrivo!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Forse ti piace una persona, ma non devi essere sempre così negativo e pessimista. Sul lavoro, le stelle ti sorridono: bene l’impegno che metti in quello che fai!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Ti sei avvicinato a una persona che ha avuto un po’ di problemi sul lavoro e ora non ti senti apprezzato come vorresti. Sul lavoro, le proposte non mancheranno: valuta tutto con calma!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Basta trascinare le storie, devi fare una soluzione e lasciarti andare solo con chi ti piace. Sul lavoro, riconferme e sorprese in arrivo!

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Bene l’amore, sei alla ricerca di stabilità e di rapporti solidi. Sul lavoro, le ricompense arriveranno: devi solo crederci di più!

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Venere e Mercurio sono un po’ dissonanti, quindi la sfera sentimentale è un po’ sottotono. Tutto migliorerà dopo il 7 dicembre. Sul lavoro, ci vuole tempo, ma riuscirai a ottenere quello che desideri!