Oroscopo Paolo Fox 30 ottobre 2022: amore e lavoro, le previsioni di domenica

Oroscopo Paolo Fox domenica 30 ottobre 2022. E’ domenica finalmente: il giorno più atteso della settimana! Si stacca la spina dal lavoro e i più fortunati possono godersi il weekend, tra famiglia o gite fuori porta. Ma non siete curiosi di sapere come andrà questa giornata?

Non ci resta che scoprire tutto, dall’amore al lavoro, con l’oroscopo di Paolo Fox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Questo è un cielo fertile per tutti quelli che vogliono vivere relazioni speciali. Spero che tu abbia ricevute delle risposte sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Non conviene alzare i toni di eventuali polemiche in corso, soprattutto con ex. Sembra che tutto stia andando a rallentatore sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Ti senti meglio e pronto a sfidare il mondo, anche in amore. Con Marte che si trova nel tuo segno non sarà difficile trovare nuovi spunti e progetti.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Hai una bella carica di sensualità, potresti anche perdonare una persona. Non è il caso di mettersi contro qualcuno sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Leone: C’è bisogno di tranquillità nella tua vita ora, potresti avere una revisione dei rapporti. Prendi tempo se c’è da fare una scelta sul fronte lavorativo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Difficile rimanere senza passione, a meno che tu non stia meglio da solo. Se hai raggiunto una certa età potresti anche delegare qualcuno a fare il tuo lavoro.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Qualcosa non va, evitare complicazioni inutili per le coppie. E’ una giornata festiva ma se lavori anche oggi cerca di non discutere con tutti.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Le stelle solo con te, anche Mercurio. le nuove conoscenze possono avere un valore particolare. Puoi fare una proposta a lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Non sottovalutare i nuovi incontri, anche perché tra poche settimane Venere sarà nel tuo segno. Non esitare a portare avanti progetti in cui credi.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Non sottovaluta un nuovo incontro che potrebbe essere importante. I nuovi progetti possono essere interessanti e valutati.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Piccoli fastidi quotidiani, se una persona cerca di avere il sopravvento su di te non permetterglielo. Sul lavoro non fare tutto di corsa.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: cerca di essere cauto in amore anche se sei arrabbiato. E’ tempo di imporre una tua decisione a chi non ti rispetta sul lavoro.