Oroscopo Paolo Fox 4 Luglio 2022: tutte le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox 4 luglio 2022. Arrivato il primo Lunedì del mese. Siamo già a Luglio e sembra che il tempo stia davvero volando. Chissà cosa ci aspetta nella giornata di oggi, quali saranno le sorprese e i segni più fortunati in amore o in lavoro. Siete pronti per scoprirlo? Ecco le previsioni dell’imperdibile Paolo Fox!

Leggi anche: Anticipazioni Oroscopo 2022, segni fortunati (e sfortunati) per lavoro e denaro: classifica e previsioni

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Sono un po’ giornate difficili ma con il giusto spirito potrai andare avanti e cercare di trovare il lato positivo delle cose. A lavoro cerca di far valere il tuo pensiero e non metterti in secondo piano.

Oroscopo Paolo Fox Toro: L’amore a volte è incomprensibile. Ci sono dei momenti in cui le cose non solo del tutto chiare e sarebbe meglio parlarne subito. Il lavoro va a gonfie vele, continua così.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Questo periodo ti sta mettendo a dura prova. Cerca di fidarti del tuo partner e di appoggiarti a chi ti vuole bene. A volte non pensare a lavoro non è un errore.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Hai bisogno di mettere a posto qualche tassello del tuo passato che non fa altro che tornare. Affronta le situazioni più scomode e cerca di liberartene al più presto.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Il tuo carattere forte e determinato ti sta mettendo alla prova. Ansia e stress sono i tuoi compagni di viaggio. Prova a cambiare la settimana iniziando con un bel progetto.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: La tua giornata prevede tante sorprese. Affidati al caso e lasciati trasportare. La Luna sembra che oggi voglia farti arrivare un messaggio.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Usa la tua tranquillità come meglio credi. Non perdere le energie rincorrendo persone che non vogliono stare al tuo passo. A lavoro ascolta il tuo capo, potrebbe insegnarti una ‘chicca’ che ti sarà utile.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Sembra che tu abbia trovato la serenità anche se il periodo è un po’ frenetico. Goditi questo momento. Il lavoro avrà qualche sorpresa.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Ti senti sempre sopraffatto dalle cose e l’estate non ti sta piacendo come sempre. Ricordati però che puoi cambiare le cose ogni giorno. Lascia il lavoro se non ti piace.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: La tua determinazione ti sta mettendo in crisi. Devi prendere una scelta ma non sai cosa seguire. Cerca di ascoltare solo te stesso. E buttati.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Sei sommerso dal lavoro e non sai se questo sia un bene o un male. Continua ad andare avanti perché avrai tante sorprese.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Sembra che quell’incontro sia stato davvero magico. Non far rovinare tutto dalla paura. Tra poco inizierai un’esperienza lavorativa davvero gratificante.