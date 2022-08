Oroscopo Paolo Fox 5 agosto 2022: quali saranno i segni fortunati di oggi?

Oroscopo Paolo Fox venerdì 5 agosto 2022. Si avvicina la fine della prima settimana di agosto. Il tempo è realmente volato.. Non siete curiosi di sapere come andrà questa giornata che, ovviamente, sarà all’insegna del caldo? Siete al lavoro o già in ferie? Qualcuno di voi riceverà una sorpresa inaspettata?

Non ci resta che scoprire tutto, dall’amore al lavoro, con l’oroscopo di Paolo Fox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Novità in amore ma non prima del giorno 11 del mese dove qualcuno potrà schiarirsi un sentimento. Sul lavoro vivi distrazioni pericolose, non ci sei molto con la testa.

Oroscopo Paolo Fox Toro: devi fare i conti ancor con l’opposizione della Luna. Se hai una relazione mostra particolare prudenza. Lavoro: cerca di dosare le forze, non strafare. Permane uno stato di agitazione.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: nel weekend incontri favoriti, datti da fare, accetta inviti. Segna in rosso l’11 agosto quando entrerà l’influenza favorevole di Venere. Sei meno stanco.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: in casa evita le discussioni inutili, non portano a nulla. Al contempo dai il giusto peso alle incomprensioni, anche se sono piccole vanno affrontate.

Oroscopo Paolo Fox Leone: periodo positivo anche per le coppie in crisi, possibilità di prendere decisioni drastiche senza soffrire.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: in amore corri tanto, vuoi recuperare il tempo perduto. Non fare sforzi, evita attività pericolose.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: anche per questo segno la giornata dell’11 agosto potrà rivelarsi importante. In questo caso se in ballo ci sono decisioni di un certo peso potrebbero esserci novità interessanti.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: rapporti di lunga data possono essere sostituiti da nuove relazioni. Sul lavoro occhio a Marte e all’influenza negativa che riveste in questo periodo.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: in arrivo un periodo di maggiore stabilità sentimentale. Ti senti meglio, sei pronto a fare ciò che desideri.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: in arrivo sicurezza in amore, specie nel weekend. Sul lavoro chi voleva metterti i bastoni tra le ruote l’ha pagata a caro prezzo. Mal di schiena.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: chi vive una crisi in amore non dovrebbe prendere decisioni tra oggi e domani, meglio attendere. E’ infatti una giornata da prendere con le molle. Dal punto di vista della salute ti senti però energico.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: attenzione alle tensioni eccessive. Luna e Venere sono però dalla tua parte e possono aiutarti a capire da che parte stare. Netto recupero per la salute.