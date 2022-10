Oroscopo Paolo Fox 6 ottobre 2022: quali sono i segni fortunati di giovedì

Oroscopo Paolo Fox giovedì 6 ottobre 2022. E anche la prima settimana di ottobre sta per giungere al capolinea: è giovedì, il weekend si avvicina e non ci resta che goderci questa giornata. Ma non siete curiosi di sapere come andrà sul fronte sentimentale e lavorativo? Bisogna faticare ancora un po’ o le opportunità da cogliere al volo saranno tante e la scelta sarà ampia? Non ci resta che scoprire tutto, dall’amore al lavoro, con l’oroscopo di Paolo Fox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Situazione sottotono in amore, devi gestire le relazioni con più attenzione. Se lavori nel commercio o hai contatti con altre persone ci saranno dei problemi da risolvere.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Oggi la Luna è dissonante. Le coppie forti possono pensare a un figlio. Devi cercare di offrire il meglio nell’ambiente di lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Serata sottotono. Chi ha una disputa in amore dovrà prendere le distanze da complicazioni.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Se ci sono stati chiarimenti in amore è meglio andare avanti. Questo Giove contrario può portare difficoltà nei rapporti di lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Se ieri ci sono stati problemi, oggi è una buona giornata per l’amore. Ottima creatività, chi lavora con il pubblico riceverà consensi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Piccoli fastidi o disturbi nelle intese sentimentali. Se ci sono problemi da risolvere in ufficio questa non è la giornata migliore.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Oggi ti sentirai pronto ad amare. Sul lavoro un problema sarà risolto egregiamente.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Oggi una parola di troppo può farti andare in escandescenza. Se possibile rimanda alla prossima settimana decisioni importanti sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Non perdere tempo se ti interessa una persona, questo mese porta grandi soddisfazioni in amore. Devi essere incisivo nelle tue azioni e ricordati che i progetti innovativi sono importati al lavoro.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Se il tuo rapporto è con una persona lontana fisicamente potresti fare una scelta drastica. Il momento non aiuta sul lavoro, rimanda tutto alla prossima settimana.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Si parte con una situazione di disagio ma questo perché sai di essere una persona creativa, anche in amore. C’è da riorganizzare un lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Fino a sabato le sensazioni che provi possono essere importanti. Vorresti cambiare programma sul lavoro, potresti farlo, buona situazione astrologica.