Oroscopo Paolo Fox 7 agosto 2022: quali saranno i segni fortunati di oggi?

Oroscopo Paolo Fox domenica 7 agosto 2022. Domenica, il giorno del relax. La prima di questo fantastico mese. Il tempo è realmente volato.. Non siete curiosi di sapere come andrà questa giornata che, ovviamente, sarà all’insegna del caldo? Siete al lavoro o già in ferie? Qualcuno di voi riceverà una sorpresa inaspettata?

Non ci resta che scoprire tutto, dall’amore al lavoro, con l’oroscopo di Paolo Fox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Tanti alti e bassi che hanno portato a diversi scontri. Dovresti iniziare a lasciarti andare per vedere come va nei prossimi giorni. Hai troppe cose dentro che non riesci a buttare fuori. Prova ad ascoltarti e a capirti un po’ di più. Le cose potrebbero mettersi meglio già dal fine settimana.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Il tuo orgoglio non ti sta permettendo di affrontare le cose come vorresti. A lavoro hai bisogno di una pausa per capire se effettivamente è quello che vuoi fare. Prenditi il tuo tempo perché non devi rendere conto a nessuno.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Dovresti smettere di mettere sempre e solo te stesso al centro evitando ogni tipo di discussione con il tuo partner. E’ importante capire l’altro, soprattutto nei momenti di difficoltà. Fare un passo indietro non è una cosa da ‘perdenti’.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Un’estate magica all’insegna della musica. E chissà, forse dei musicisti. Apri bene gli occhi. Non perderti nessuna nuova conoscenza. E divertiti. L’estate è sempre stata la tua stagione preferita, non rovinartela senza motivo.

Oroscopo Paolo Fox Leone: La tua determinazione ti sta portando finalmente a dei grossi risultati. Per questo dovresti essere fiero di te e smetterla di vivere nelle paranoie inutili. Festeggia con il tuo partner e concediti 48h di puro relax.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Non c’è mai fine al peggio. E infatti sta tornando il tuo ex. Guai in vista? Dipende tutto da come si prenderanno le cose. L’importante è che tu stia bene con te stesso.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Ultimamente ti senti un po’ giù di corda. Questo potrebbe darti molto fastidio perché non ti dai mai per vinto e gli altri te lo fanno notare. Fregatene. C’è un tempo per tutti e vedrai che i tuoi amici lo capiranno.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Hai diverse cose da risolvere e questo a volte ti mette un po’ d’ansia. Ma non devi preoccuparti se hai chiaro il tuo obiettivo. Potresti conoscere una persona nuova che ti piacerà parecchio.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Non sempre le cose vanno come devono andare e questo non vuol dire essere sbagliati. Se gli altri non ti capiscono, è un problema loro. Smettila di renderti così disponibile senza aspettare niente in cambio.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Dovrai affrontare giorni difficili. Questo ti sta portando ansia e stress. Circondati di persone che vogliono renderti tranquillo, che ti capiscono e che, soprattutto, non ti giudicano.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Hai delle preoccupazioni per la tua famiglia ma vedrai che si risolverà tutto. Dedicati un po’ di tempo e prenditi una pausa. Ti aiuterà tantissimo andare al mare.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Quest’estate potresti conoscere una persona davvero importante. Forse potrebbe essere qualcosa di più che un semplice ‘amore estivo’..