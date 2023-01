Oroscopo Paolo Fox 7 gennaio 2023: le previsioni (amore e lavoro) segno per segno

Oroscopo Paolo Fox 7 gennaio 2023. Oggi è sabato, il primo del nuovo anno, come sta andando questa giornata? Ieri è stata l’Epifania ‘che tutte le feste porta via’. Cosa avete trovato nella calza, dolcetti o carbone? Anche se è tempo di tornare a lavoro o sui banchi di scuola ma scommetto che, tra un’attività e l’altra, siete curiosi di sapere come andrà questa giornata sul fronte professionale e sentimentale! Ci saranno segni più fortunati di altri in amore? Non ci resta che scoprire tutto, per sapere come andrà il 7 gennaio, con le previsioni sempre puntuali dell’amato astrologo Paolo Fox. Ecco a voi qualche anticipazione rilasciata a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Oroscopo Paolo Fox 7 gennaio 2023: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Paolo Fox Ariete: Ci sarà modo di esplorare tante cose. Nel lavoro, potresti essere la grande sorpresa dei tuoi datori di lavoro. Sull’amore, frequenta chi più ti ispira.

Oroscopo Paolo Fox Toro: E’ un periodo dove spicca la vostra creatività: non abbiate paura di esibirla nel lavoro, per la felicità di colleghi e superiori. In amore, tenete stretti chi vuole bene.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Sul lavoro, qualche pettegolezzo vi metterà in difficoltà. Cercate di andare avanti e non alimentare chiacchiere. Sul piano dell’amore, qualche lite con la vostra persona: nulla però di irrisolvibile.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: Il vostro futuro lavorativo potrebbe vedere una gradita svolta. Sul lato sentimentale, il vento soffia a vostro favore. Ponetevi grandi obiettivi per il futuro.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Sappiatelo, sarà un anno da protagonisti. Preparatevi a essere leader, sia nel lavoro che nel vostro gruppo di amici. In amore, affrontate le ansie e lasciatevi andare.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: La stabilità amorosa, vi fa viaggiare come un treno in tutto. Mettete passione in tutto quello che fate, soprattutto il lavoro: torneranno benefici.

Oroscopo Paolo Fox 7 gennaio 2023: Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Davanti a qualche lite sul lavoro, serve la diplomazia per mediare le condizioni migliori e soprattutto ritagliarsi uno spazio. Per vivere bene l’amore, cerca di essere più aperto col carattere.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Preparati a grandi successi lavorativi. Trionfi, che porteranno profondi benefici anche sul piano dell’amore: non negarti nessuna nuova esperienza.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Le condizioni stanno favorendo il rapporto con la persona che ami: sfrutta ogni occasione per stare con lei. Sul lavoro, aspettati notizie bellissime.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Il destino ti spiana grandi situazioni sul piano del lavoro: devi avere solo la capacità di coglierle. In amore, la tua storia va alla grande.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Stai passando un periodo di ristrettezze economiche. Non demoralizzarti, lavora bene e arriveranno promozioni. Sull’amore, avrai la capacità di tenere unita la coppia.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Sul lavoro, sei l’uomo delle responsabilità: sii costruttivo e non esagerare mai. In amore, devi affrontare un periodo malinconico.