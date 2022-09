Oroscopo Paolo Fox 7 settembre 2022: le previsioni di mercoledì segno per segno

Oroscopo Paolo Fox mercoledì 7 settembre 2022. Abbiamo già dato il benvenuto a settembre, oggi è mercoledì e siamo nel bel mezzo della settimana, che resta caldissima sul fronte temperature. Ma non siete curiosi di sapere come andrà questa giornata in amore? E sul lavoro ci saranno sorprese e opportunità da cogliere al volo?

Scopriamo dunque tutto, dall’amore al lavoro, con l’oroscopo di Paolo Fox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: La luna è favorevole finalmente, ma attento a non creare polemiche inutili. Sul lavoro ci sono progetti a lungo termine, fai il possibile per raggiungerli.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Luna dissonante, sii prudente nelle discussioni. Nel tuo contratto di lavoro ci sarà un cambiamento.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: La luna torna nel tuo segno, c’è una grande volontà di azione in amore. In ufficio se devi parlare di qualcosa che non ti piace pensaci bene.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Venere favorevole, è importante coltivare un amore in questo momento. Chi ha un’attività cercherà di formare un nuovo gruppo.

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore ci sono delle distanze da colmare. Sul lavoro è meglio fare una pausa.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Le storie d’amore vecchie o interrotte è meglio che rimangano nel passato. Sul lavoro i problemi si superano velocemente.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Giornate interessanti per l’amore. La gestione del lavoro ti toglierà tempo, forse devi rivedere i tuoi impegni.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Le prossime ore creeranno confusione nella tua vita e in amore. cerca di stare calmo, soprattutto nel lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Devi tornare a credere nei sentimenti, anche se c’è stata una separazione. Sul lavoro c’è una situazione di vantaggio.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Se devi dichiarare amore a qualcuno è la giornata giusta. Sul lavoro, rispetto al mese scorso, va meglio.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: In amore non ci sono più problemi come ad agosto, ma sul lavoro chi lavora in proprio deve darsi da fare.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Incontri interessanti in amore, ma sei troppo concentrato sul lavoro, dove invece ti servirebbe una pausa.