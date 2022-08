Oroscopo Paolo Fox 8 agosto 2022: quali saranno i segni più fortunati di oggi?

Oroscopo Paolo Fox lunedì 8 agosto 2022. Un altro Lunedì. Per alcuni è periodo di ferie.. per altri non ancora. Tenete duro, tra poco arriveranno i giorni di relax ma non siete curiosi di sapere come andrà questa giornata che, ovviamente, sarà all’insegna del caldo? Qualcuno di voi riceverà una sorpresa inaspettata?

Non ci resta che scoprire tutto, dall’amore al lavoro, con l’oroscopo di Paolo Fox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Leggi anche: Anticipazioni Oroscopo 2022, segni fortunati (e sfortunati) per lavoro e denaro: classifica e previsioni

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Fai bene ad avere alte aspettative. Sembra che la Luna sia dalla tua parte e questo ti porterà tantissime sorprese. Anche a lavoro le cose vanno bene ma preparati a un periodo di forti incertezze.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Ci sono tante cose che si potrebbero migliorare. Ad esempio, la maggior parte delle discussioni di questo periodo. Sei molto nervoso e questo ti sta bloccando sia nel lavoro che nell’amore.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Hai un sacco di lavoro da fare e, tutto, sarà molto soddisfacente. Sei stanco ma ancora non è tempo per riposarti. Vedrai che riuscirai a goderti tutto. Ps: attento al tuo partner, questi giorni ha bisogno di conforto!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Stai per fare un incontro inaspettato e lo farai questo weekend. Hai una settimana per prepararti e per farti tornare la voglia di uscire e ridere come prima! Basta stare a casa, esci e divertiti. Il lavoro? Hai tempo per pensarci.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Dovresti ridimensionare un po’ le tue aspettative. Non perché sta per succedere qualcosa di negativo, ma perché così rimarrai più sorpreso. Ultimamente ti senti spento e tutto sembra annoiarti.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Stai perdendo la calma e la pazienza che ti contraddistinguono. Questo perché a volte ti sembra un po’ di essere usato dalle persone che hai accanto. Inizia a scegliere chi ti fa stare davvero solo bene. Questo, fallo anche a lavoro. Le cose miglioreranno.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Non è stato un weekend semplice. Ma questo non vuol dire che la settimana andrà male, anzi. Prendi questo lunedì come un nuovo inizio. Chi l’ha detto che il primo giorno di settimana dev’essere sempre triste?

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Devi iniziare ad aprire gli occhi, altrimenti i treni continueranno a passare e tu a rincorrerli. Non ti dare sempre per vinto, tra qualche giorno avrai una bellissima sorpresa che ti lascerà senza parole.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Ci sono mille cose che ancora devi chiarire. Forse alcune un po’ più difficili, forse altre più semplici. Ma hai la forza necessarie per affrontarle tutto. Accanto a te, ci sarà sempre il tuo partner ad ascoltarti.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Sei quasi libero da quell’ostacolo che ultimamente ti stava soffocando. Da ora, vedi la luce e non perderla di vista. Tu devi scegliere il tuo destino e tu devi essere consapevole di quello che vuoi fare. Non dimenticarlo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Le cose vanno meglio, molto meglio. A lavoro ti aspetta una settimana di fuoco ma non darti per vinto. Ti aspettano davvero tantissime sorprese!

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Le cose sembra che si stiano facendo serie.. non ti dimenticare però che è estate e che questo potrebbe essere solo un grande amore estivo.