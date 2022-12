Oroscopo Paolo Fox 8 dicembre 2022: le previsioni (amore e lavoro) per il giorno dell’Immacolata

Oroscopo Paolo Fox giovedì 8 dicembre 2022. Oggi è giovedì ed è una giornata decisamente speciale! Si celebra l’Immacolata Concezione e quale momento migliore di questo per godersi un po’ di sano relax insieme a parenti ed amici magari attorno ad una tavola imbandita? Che restiate a casa oppure vi godiate la convivialità insieme a parenti ed amici sono certa che non vedete l’ora di sapere cos’hanno in serbo per voi le stelle in questo magico giovedì di festa. Quali saranno i segni maggiormente fortunati? Ci saranno novità in amore? E sul lavoro? Non ci resta che scoprire tutto grazie all’oroscopo di Paolo Fox: ecco a voi qualche anticipazione rilasciata a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Anticipazioni Oroscopo 2022, segni fortunati (e sfortunati) per lavoro e denaro: classifica e previsioni

Oroscopo Paolo Fox 8 dicembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore questo è un periodo particolare per le coppie. Soprattutto chi vive una storia da tempo oggi potrebbe risentire di un maggiore malcontento. Sul lavoro invece è necessario tutto il tuo impegno affinché un progetto posso decollare.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore quest’oggi c’è ancora un po’ di maretta ma nulla che non si possa discutere attraverso un dialogo costruttivo. Sul lavoro invece se hai un’attività in proprio la giornata di oggi promette bene.

‎Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore tra oggi e domani potresti finalmente ottenere delle risposte, l’importante è essere chiari! Sul lavoro per chi è pronto a mettersi in gioco le novità non mancheranno.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: Cielo interessante per gli incontri, approfitta di questa giornata di festa per trascorrere del tempo con una persona speciale. Sul lavoro alcuni nodi verranno al pettine, attenzione alle finanze.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Stelle intriganti per l’amore, se ti interessa una persona cosa aspetti a farti avanti? Sul lavoro invece il tuo impegno sarà presto ricompensato.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore ultimamente il partner ti appare distante, se c’è qualcosa che non va è sempre bene essere chiari e parlarne. Sul lavoro invece la situazione si sta muovendo, in arrivo soluzioni.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Oggi sei decisamente nervoso, hai da ridere su tutto ma attenzione alle parole, potresti ferire qualcuno! Sul lavoro cerca di non affaticarti più del dovuto.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Cielo interessante quello di oggi, favoriti gli incontri per i sigle mentre chi è in coppia da tanto tempo ha finalmente ritrovato un po’ di serenità con il partner. Sul lavoro se hai un’attività in proprio oggi potrebbero arrivare delle conferme.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Stelle positive per l’amore, se sei single è giunto il momento di allargare la propria cerchia. Chissà che un’amicizia in realtà non si rivela qualcosa di più. Novità in arrivo sul lavoro, favoriti i contatti con altre città.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: In amore hai finalmente trovato maggiore serenità ma se c’è qualcosa che non ti convince a pieno è sempre bene parlare chiaro. Sul lavoro le responsabilità non mancano ma se ne avessi bisogno non esitare a chiedere aiuto.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Cielo importante per le coppie che si vogliono bene, non escludo la possibilità di mettere in cantiere un progetto importante. Sul lavoro hai voglia di metterti in gioco e questo potrebbe essere il momento giusto per farlo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Venere a favore, regala delle meravigliose emozioni ma attenzione a vecchi dissidi. Sul lavoro porta a termine un progetto precedentemente stabilito.