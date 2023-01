Oroscopo Paolo Fox 8 gennaio 2023: quali saranno i segni fortunati di oggi?

Oroscopo Paolo Fox 8 gennaio 2023. Oggi è giovedì e la settimana sta procedendo tranquillamente. Il profumo del weekend inizia a farsi sentire, solleticando la mente che pensa già a riposarsi staccando la spina dagli impegni lavorativi e di studio. Quali sono i vostri programmi per il fine settimana? Tra chi resterà a casa e chi invece ne approfitterà per trascorrere del tempo con le persone care, scommetto che siete curiosi di sapere come andrà questa giornata sul fronte lavorativo e sentimentale! Ci saranno segni più fortunati di altri in amore? Non ci resta che scoprire tutto con le previsioni sempre puntuali dell’amato astrologo Paolo Fox. Ecco a voi qualche anticipazione rilasciata a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Oroscopo Paolo Fox 8 gennaio 2023: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Paolo Fox Ariete: la Luna è favorevole e ti aiuta nei sentimento, è il momento di dire qualcosa in più. Se hai un’attività commerciale è probabile che ci sia qualche spesa in più.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Devi coltivare un rapporto, ne hai bisogno. E’ un cielo emozionante per i sentimenti. Progetti importanti sul lavoro, stai gettando le basi.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: E’ una giornata interessante in amore e c’è più forza con questa Luna che transita in aspetto buono. Sul lavoro hai un obiettivo e lo raggiungerai.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: E’ un momento importante per le relazioni d’amore. Adesso è facile capire e reagire con forza. Sei pronto per una nuova partenza sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Sei un po’ nervoso ma tutto si può superare, anche in amore. Oggi ci saranno delle spese sul fronte lavorativo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Stai attento alle parole che dici oggi, potresti ferire la tua dolce metà. Entro poco ci sarà un impegno a lavoro e dovrai superarlo con successo.

Oroscopo Paolo Fox 8 gennaio 2023: Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Venere favorevole aiuta le coppie e le relazioni. Devi affrontare un cambiamento di lavoro che non ti piace, forse un nuovo ruolo.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Hai qualche dubbio in amore, attenzione a non parlare con la persona sbagliata. Qualche ritardo sul lavoro ti mette ansia.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Le tensioni possono essere superate ed entro tre giorni anche i sentimenti decolleranno. Se hai iniziato un nuovo lavoro devi dare il massimo.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Cielo importante quello di oggi, evita i conflitti e attenzione alle storie parallele. Ora devi accettare quello che c’è a livello lavorativo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: La Luna opposta porta qualche fastidio anche nei rapporti familiari e amorosi. Se lavori anche la domenica è il caso di non stancarti troppo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Oggi abbiamo buone stelle, è una domenica interessante per parlare di amore. Se a lavoro hai fatto una richiesta nei mesi passati sarebbe opportuno che tu ti faccia risentire.