Oroscopo Paolo Fox 8 luglio 2022: le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox 8 luglio 2022. La prima settimana del mese è quasi volata. Siamo già a luglio e sembra che il tempo stia davvero volando. Chissà cosa ci aspetta nella giornata di oggi, quali saranno le sorprese e i segni più fortunati in amore o in lavoro. Siete pronti per scoprirlo? Ecco le previsioni dell’imperdibile Paolo Fox!

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: La giornata parte un po’ a rallentatore, cerca di non perdere la pazienza, recupero da questa sera. Possibili disguidi sul lavoro, non alimentare inutili polemiche.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Oggi una persona carina, magari un’affettuosa amicizia, potrebbe farsi avanti. Cerca di capire quali sono i tuoi sentimenti. Sul lavoro invece non escludo un cambio di accordi.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: L’energia non ti manca e vorresti che il partner cavalcasse l’onda di questa tua vitalità. Sul lavoro favoriti i liberi professionisti che potranno dare vita a nuove, interessanti collaborazioni.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore se devi dire qualcosa al partner non tergiversare, meglio vuotar subito il sacco. Sul lavoro invece stai cercando di reinventarti, metti nero su bianco tutte le proposte che ti arrivano.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Oggi la giornata parte con una marcia in più, se di recente hai conosciuto una persona interessante coltiva il rapporto. Sul lavoro sei benvoluto dai colleghi e questo ti dà forza.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore hai voglia di riscoprire una certa passionalità che, complice i frenetici ritmi lavorativi, ultimamente hai un po’ perso. Sul lavoro invece la stanchezza inizia a farsi sentire ma sono in arrivo delle belle soddisfazioni.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: In amore non fare il passo più lungo della gamba, cerca di capire cosa provi realmente per una persona e comportati di conseguenza. Sul lavoro invece favorite le nuove collaborazioni, nel corso di questi mesi potresti stringere rapporti interessanti.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: In amore se sei solo guardati attorno, davvero poche le persone che riusciranno a starti alla larga. Sul lavoro invece cerca di non alimentare polemiche con i colleghi, ultimamente sei un po’ nervoso.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: In amore se c’è qualcosa che non va meglio essere sinceri e non mettere il muso per futili battibecchi. Sul lavoro invece hai una grande voglia di cambiare ma al momento la situazione rimane in stallo.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: In amore vorresti che il partner fosse maggiormente propositivo, soprattutto se la relazione va avanti da diversi anni. Sul lavoro invece in arrivo delle interessanti novità che ti permetteranno di ampliare i tuoi orizzonti.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: In amore se sei single non lasciarti scappare l’occasione di una persona che potrebbe farti vivere delle intriganti emozioni. Sul lavoro invece se c’è una trattativa in corso cerca di chiuderla entro i prossimi due giorni.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: In amore una persona ti intriga e vorresti approfondire la sua conoscenza. Perché non ti butti? Sul lavoro sei in cerca di stabilità, in arrivo delle buone opportunità nel corso delle prossime settimane.