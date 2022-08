Oroscopo Paolo Fox 9 agosto 2022: ecco le previsioni di oggi segno per segno

Oroscopo Paolo Fox martedì 9 agosto 2022. Un’altra settimana è alle porte. Dopo la lunga giornata di ieri, ecco che arriva martedì. Quel giorno di mezzo, a volte tranquillo, che però non smette di regalarci sorprese. Non siete curiosi di sapere come andrà questa giornata che, ovviamente, sarà all’insegna del caldo? Siete al lavoro o già in ferie? Qualcuno di voi riceverà una sorpresa inaspettata?

Non ci resta che scoprire tutto, dall’amore al lavoro, con l’oroscopo di Paolo Fox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Oggi lascia le preoccupazioni a casa e goditi questa nuova giornata. Finalmente, ci saranno grosse sorprese a lavoro. In amore, però, cerca di comportarti meglio. Non tutti possono essere pazienti come credi..

Oroscopo Paolo Fox Toro: Hai molte occasioni questo periodo. Se da una parte questo è un successo, dall’altra ti senti davvero confuso e non sai come muoverti. Devi solo fare pace con te stesso, prenderti alcuni giorni, ed assicurarti di fare quello per cui pensi di essere portato.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Sei quasi arrivato alle tante attese ferie. Il lavoro va molto bene anche se sei davvero stanco. Ora non devi far altro che preparare i bagagli e, per favore, non farti venire idee strane! La Luna è dalla tua parte, non deluderla..

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Sembra che tu ti stia riprendendo da quel ‘maledetto’ periodo nero. Sei comunque molto assente e tutti si stanno accorgendo di questo ma non devi fare muro. Non ora che le cose stanno migliorando.

Oroscopo Paolo Fox Leone: La settimana, anche se non ti sembra, è partita meglio. Le stelle ti stanno accompagnando in una scelta difficile. Nn farti prendere dalle paranoie, hai le carte in regola per arrivare dove vuoi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Puoi ottenere quello che vuoi, se solo smettessi di pensare costantemente a quella persona. Se non è tornata c’è un motivo, e lo sai bene. Devi andare avanti, l’estate è ancora troppo lunga per piangersi addosso.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Forse ci siamo, forse è la persona giusta. O forse no. Ma, a prescindere, basta pensarci troppo, buttati! Se le cose devono andare, andranno. Altrimenti, “è stata comunque un’esperienza”.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Oggi hai una luce diversa. Forse stai iniziando a credere di più in te stesso, (e menomale). C’è ancora tanto lavoro da fare ma sei sulla strada giusta. Anche a lavoro fai valere di più i tuoi progetti, sono davvero buoni!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Anche per te le cose stanno andando meglio. L’ansia e lo stress che fino a pochi giorni fa ti accompagnavo in tutta la giornata, stanno man mano sparendo. Ora non ti resta che credere che stai guarendo da quella situazione che tanto ti stava facendo del male.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Stai dimostrando una forza che non pensavi di avere. Questo, perché non credevi di potercela fare. Invece ora è tutto più chiaro e non ti resta che mettere in pratica quello che stai pensando.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: I tuoi progetti sono molto buoni. Sarà difficile realizzarli ma sono fondati su realtà che per te non sono così complicate. Quindi? Non ti resta che metterti a lavoro. Ah, questo sabato devi per forza uscire (ti aspetta qualcuno).

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Il tuo amore estivo sta già passando? Beh, non abbiamo mai pensato che fosse quello della vita. Avanti con le ricerche! Non c’è tempo per rimanere fermi e delusi per qualcosa che non è andato.