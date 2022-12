Oroscopo Paolo Fox 9 dicembre 2022: quali saranno i segni fortunati di oggi?

Oroscopo Paolo Fox venerdì 9 dicembre 2022. Oggi è venerdì e il weekend inizia ad essere sempre più vicino. Dopo la festa dell’Immacolata una parte di voi potrà godere ancora di qualche giornata di festa mentre coloro che sono tornati a lavoro possono ugualmente trarre un sospiro di sollievo in quanto tra poche ore potranno nuovamente rilassarsi e staccare la spina dagli impegni e dalle responsabilità. Scommetto però che siete curiosi di sapere come andranno l’amore e il lavoro grazie all’oroscopo di Paolo Fox: ecco a voi qualche anticipazione rilasciata a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Oroscopo Paolo Fox 9 dicembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Paolo Fox Ariete: Oggi hai una forte passionalità grazie al buon aspetto della Luna, favoriti gli incontri. Sul lavoro sono in arrivo novità che ti porteranno a rivedere i contorni di un progetto.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Stelle interessanti per l’amore, con la persona giusta al tuo fianco potresti anche decidere di fare un passo importante. Sul lavoro ci sono tante cose da fare, se ti rendi conto di non poter gestire tutto non esitare a delegare.

‎Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Incertezza nelle storie nate da poco ma da oggi Venere non sarà più opposta. Affari protetti sul lavoro, sei centrato sull’obiettivo e le soddisfazioni non mancheranno.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: Di recente in famiglia c’è stato qualche battibecco di troppo ma non riversare i malumori sul partner. Lavorativamente parlando invece cerca di capire quali sono le tue priorità e agisci di conseguenza.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Favoriti i nuovi legami, nel futuro potrebbero rivelarsi importanti quindi non farti prendere da ansie immotivate. Sul lavoro hai voglia di cambiare ma attenzione a non fare passi falsi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Oggi potresti risultare particolarmente polemico, rifletti bene prima di esporti altrimenti rischi di ferire la sensibilità altrui. Sul lavoro qualcosa si sta muovendo ma devi essere paziente.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Cielo intrigante per i sentimenti ma attenzione a non avere il piede in due scarpe. Sul lavoro probabilmente dovrai rivedere i termini di un accordo.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Favoriti i nuovi amori, hai finalmente ritrovato un po’ di serenità e sei pronto a metterti in gioco. Sul lavoro la stanchezza si fa sentire ma alla fine l’impegno sarà ricompensato.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Stelle interessanti per i single, se sei s0lo perché non ti guardi attorno? Un’amicizia potrebbe rivelarsi qualcosa di più! Sul lavoro definisci bene i termini di un accordo.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Oggi la Luna opposta consiglia prudenza in amore, cerca di non dare adito a polemiche inutili. Sul lavoro invece hai tante cose da fare e questo ti rende piuttosto agitato.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: In amore se devi parlare con il partner non tergiversare ma agisci tra oggi e domani. Sul lavoro serve maggiore concentrazione, è come se stessi con la testa tra le nuvole.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Oggi il cuore è meno agitato anche se ancora non ti senti pienamente soddisfatto. Sul lavoro ci sono meno tensioni e la tua produttività ne giova.