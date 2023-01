Oroscopo Paolo Fox 9 gennaio 2023: le previsioni di oggi (amore e lavoro) segno per segno

Oroscopo Paolo Fox 9 gennaio 2023. E’ il secondo lunedì del mese di gennaio 2023 e le feste sono finite. Si torna al lavoro, a scuola e agli impegni di tutti i giorni. Ma non siete curiosi di sapere come andrà questa giornata e quali saranno i segni più fortunati oggi? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni sempre puntuali dell’astrologo Paolo Fox. Ecco a voi qualche anticipazione rilasciata a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Oroscopo Paolo Fox 9 gennaio 2023: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Paolo Fox Ariete: è un lunedì importante, la Luna è favorevole. Si torna a parlare di sentimenti che riprendono quota. Giove nel segno porterà delle soluzioni sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Se una storia non funziona è inutile andare oltre. Esaminare le situazioni sul lavoro è importante perché da un’attenta analisi potrai gestire meglio il periodo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Sfrutta questo giorno che porta chiarezza sui sentimenti. Qualcuno sul lavoro è contro di te, oppure devi sempre dimostrare quanto vali, ci sono intuizioni da fare.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: I cuori solitari potrebbero vivere un nuovo amore. Belle novità sul fronte lavorativo, aspetto economico da curare.

Oroscopo Paolo Fox Leone: la Luna porta buone capacità di azione nei rapporti sentimentali. Devi ritrovare un po’ di serenità interiore per lavorare meglio.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In questo periodo devi fare scelte importanti anche per quanto riguarda l’amore. Consiglio prudenza sul lavoro, non sono esclusi incontri importanti nella vita professionale.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Con una persona Leone o Sagittario potrebbe nascere un progetto d’amore. Non sottovalutare le novità in arrivo sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Venere contraria porta distanze a livello di comunicazione, difficile parlare di sentimenti. Se ti mostri intollerante a tutto sul lavoro potresti peggiorare la situazione.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Oggi sei molto nervoso, ma si tratta di una situazione passeggera. Meglio evitare conversazioni spinose con il partner. Chi ha un lavoro nel settore creativo deve aspettare una chiamata.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Senza dubbio questo periodo porta a fare delle rinunce, ma saranno ripagate. Non escludo novità sul lavoro ma attenzione a questa fase.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: La Luna è ancora opposta fino a domani mattina prudenza nei sentimenti. Chi ha aperto un contenzioso con un vecchio datore di lavoro avrà soddisfazioni.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: In amore c’è una situazione migliore, avresti bisogno di una persona forte al tuo fianco. Nella vita professionale arriveranno diverse proposte.