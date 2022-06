Oroscopo Paolo Fox 9 Giugno 2022: tutto quello che ci dicono le stelle per oggi

Oroscopo Paolo Fox 9 giugno 2022. Il weekend è quasi alle porte e molti di voi, sicuramente, non vedono l’ora. Chissà come andrà la giornata di oggi. Non siete curiosi di saperlo? Come sempre ci saranno alcuni segni più fortunati in amore, altri nel lavoro. A rispondere a queste domande ci penserà il mitico Paolo Fox, che come sempre su DiPiùTv ha fornito tutte le anticipazioni, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete: oggi Luna in opposizione, vi conviene starvene tranquilli con i sentimenti. Anche sul lavoro la stanchezza prevale e ci sentite un po’ fiacchi, meglio non strafare oggi.

Toro: situazione molto interessante oggi per poter fare degli incontri speciali. Se ci sono stati problemi sul lavoro, ebbene ora è il momento di recuperare.

Gemelli: qualche discussione nata nelle ultime ore con il partner dovrebbe essere ridimensionata. Se sul lavoro avete iniziato a sfidare il destino, le carte sono dalla vostra.

Cancro, Leone e Vergine

Cancro: in amore, per almeno un paio di giorni, fatevi scivolare le cose addosso, vi farà bene. Sul lavoro finalmente iniziano a fioccare le buone notizie che aspettavate.

Leone: ancora non è la giornata migliore per l’amore, ma qualcosa si sta muovendo. Non fate i permalosi sul lavoro, e cercate di fare un buon lavoro di squadra con gli altri colleghi.

Vergine: davvero un oroscopo promettente per i sentimenti oggi, le stelle vi sorridono. Sul lavoro non è ancora arrivato il momento di rallentare e prendere fiato.

Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia: oggi avete la Luna nel vostro segno, e qualcosa di positivo potrebbe accadere nel pomeriggio. I dubbi sul lavoro, a poco a poco verranno sciolti.

Scorpione: entro il fine settimana sarà possibile incontrare una persona speciale e inaspettata. In certi momenti, sul lavoro, vi sentite stanchi e fiacchi, dovete riposare di più.

Sagittario: se ci sono due storie diverse nella tua vita, vi invito a fare una scelta definitiva per non rovinarle entrambe. Un giorno di fiacchezza, ma si vede che in generale vi state riprendendo sul lavoro.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: il cielo si trova un pochettino polemico nelle prime ore della mattinata, verso sera andrà decisamente meglio. Avete grandi responsabilità sul lavoro, e questo vi pesa.

Acquario: è un periodo in cui le discussioni, anche con le persone piacevoli, non mancano mai. Il desiderio di cambiare c’è, ma in questo periodo non si può fare molto.

Pesci: oggi cercate di parlare chiaramente, il fine settimana porterà emozioni positive. Nel lavoro ci saranno grosse novità a breve, qualcosa si sbloccherà.