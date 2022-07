Oroscopo Paolo Fox 9 luglio 2022: le previsioni di sabato

Oroscopo Paolo Fox 9 luglio 2022. Siamo già a sabato, per la gioia dei tanti, quindi bisogna solo aprire le braccia e accogliere un nuovo fine settimana, sempre all’insegna del caldo. Avete idee e progetti? Come andrà questa giornata in amore? E sul lavoro, qualcuno di voi riceverà una proposta irresistibile, che stravolgerà tutti i piani? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni di Paolo Fox, con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Leggi anche: Anticipazioni Oroscopo 2022, segni fortunati (e sfortunati) per lavoro e denaro: classifica e previsioni

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore c’è un po’ di incertezza, ma chi è in vacanza potrebbe fare i conti con una persona ‘misteriosa’. Sul lavoro, chi ha un negozio ha cambiato strategia, ma nel pomeriggio potrebbero esserci dei dubbi di troppo!

Oroscopo Paolo Fox Toro: Sei un po’ agitato in amore, ma domani tutto andrà bene: tutto dipende da te, dalla tua volontà. Sul lavoro, cerca di evitare i conflitti e di rilassarti in questo fine settimana!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore è arrivato il momento di farsi avanti: se ti piace qualcuno non puoi isolarti. Sul lavoro, giorni importanti, soprattutto se vuoi ‘cambiare’ e fare qualcosa di diverso!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore oggi le cose vanno meglio, la Luna è dalla tua parte e il periodo è buono per fare nuovi incontri. Sul lavoro, cerca di risolvere i problemi, anche quelli che ‘nascono’ all’improvviso!

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore oggi devi fare chiarezza, ma senza polemiche. Pesci e Gemelli sono segni che ti piacciono, ma ti danno anche problemi. Sul lavoro, opportunità e novità in arrivo!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Buone notizie in amore perché sei meno agitato, devi trovare la tua serenità. Sul lavoro, chi ha una professione tutta sua presto avrà una bella soddisfazione!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Meno ostacoli in amore, finalmente hai ritrovato il tuo equilibrio. Sul lavoro, nessun problema per le attività già avviate da tempo!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Fine settimana passionale per l’amore, cerca di far valere i tuoi sentimenti. Sul lavoro, favoriti i nuovi incontri: il momento è tutto da godere!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: La giornata è interessante in amore, devi solo cercare di superare qualche fastidio. Sul lavoro, nuove strade da percorrere: che ne dici di avviare un progetto?

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Buone notizie in amore perché la Luna è dalla tua parte, ma sei un po’ indeciso e stai discutendo troppo di soldi. Sul lavoro, sei stanco, ma i progetti futuri sono lì, non vengono messi in discussione!

Oroscopo Paolo Fox Acquario: In amore chi sta discutendo con l’ex oggi dovrà affrontare l’ultima ‘battaglia’. Venere è dalla tua parte, ma i piccoli disagi non mancheranno. Sul lavoro, ora bisogna agire per ripartire da zero!

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Bene l’amore, hai ritrovato la serenità. Sul lavoro, avanza le tue richieste, anche se nell’ultimo periodo non sei molto convinto (e soddisfatto) delle risposte che ti vengono date!