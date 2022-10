Oroscopo Paolo Fox 9 ottobre 2022: amore e lavoro, le previsioni di domenica

Oroscopo Paolo Fox domenica 9 ottobre 2022. Domenica: il giorno tanto atteso da molti perché si stacca la spina dal lavoro e i più fortunati possono godersi il weekend, tra famiglia o gite fuori porta. Ma non siete curiosi di sapere come andrà questa calda giornata?

Non ci resta che scoprire tutto, dall’amore al lavoro, con l’oroscopo di Paolo Fox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: c’è una speranza in più per i cuori solitari, la Luna nel segno raddoppia la passionalità. Ti senti pronto anche a fare scelte importanti per il lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Sarebbe meglio chiarire quello che non va nella tua relazione. Sul lavoro invece è bene staccare la spina ogni tanto.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Possibili riappacificazioni in amore. Sul lavoro c’è una fase di attesa, ma le tue speranze non saranno vane.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Questa è una domenica che può portare le coppie in crisi a vivere qualche momento di disagio. cerca di non ingigantire le difficoltà sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Ottima giornata per le relazioni che sono appena nate. Pensa ad innovare, a trovare nuove vie per il lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Molte situazioni in amore sono bloccate, ma devi essere paziente. Le attività risentono di una buona energia sul lavoro.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Se non hai un amore devi iniziare a guardarti intorno. Devi fare scelte importanti in vista del futuro a livello lavorativo.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Sfrutta la buona posizione di Venere per far nascere nuove storie. Meglio evitare spese imponenti.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: il periodo è buono ma questa giornata porta difficoltà emotiva. Devi mettere a posto qualcosa sul lavoro.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: qualche discussione in questa domenica, evita conflitti. Almeno di domenica tenta di rilassarti e di non pensare al lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: la giornata di oggi ti porterà dei chiarimenti in amore. Sarà un periodo di recupero anche sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Le storie che nascono adesso possono decollare. Oggi puoi contare anche su qualche buon contatto in più, le tue idee sono vincenti.