Oroscopo Paolo Fox aprile 2023: le previsioni segno per segno e la classifica

Oroscopo Paolo Fox aprile 2023. Il mese di marzo è agli sgoccioli ed aprile è pronto a fare capolino regalandoci un’aria dal sapore decisamente primaverile. Oltre alle belle giornate e al clima mite, si festeggeranno la Pasqua e la Pasquetta, ricorrenza quest’ultima che solitamente si trascorre con gli amici al ritmo di scampagnate e barbecue. Insomma, anche il mese di aprile sarà ricco di impegni e di cose da fare ma scommetto che con l’aiuto delle stelle ogni compito apparirà più semplice. Ma quali saranno i segni fortunati del mese e quelli che invece ci metteranno più tempo ad ingranare? Ed ancora, come andrà l’amore? E il lavoro? Non ci resta che scoprire tutto con le previsioni, segno per segno, dell’amato astrologo Paolo Fox che non delude mai!

Le previsioni di Paolo Fox per il mese di aprile: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo aprile Ariete: Una grande energia è pronta a fare capolino nelle prossime settimane, questo vi renderà maggiormente forti e sicuri di voi stessi! Nonostante Marte sempre pronto a creare dei piccoli contrattempi, i risultati sul lavoro non tarderanno ad arrivare. In amore, attenzione alle indecisioni, se vi interessa una persona non fatevela scappare!

Oroscopo aprile Toro: Finalmente potrete tirare un sospiro di sollievo. Alcuni nodi verranno al pettine e questo vi regalerà maggiore serenità. Cielo interessante per l’amore, se siete soli le nuove conoscenze hanno una marcia in più ma attenzione a non ricadere in qualche vecchia fiamma.

Oroscopo aprile Gemelli: Dopo mesi di fatica e di duro lavoro ecco che, finalmente, le tanto desiderate (e meritate) soddisfazioni non tarderanno ad arrivare! Attenzione tuttavia, a qualche parola di troppo, prima di esporvi contate fino a dieci. In amore ci saranno diversi incontri, tutti molti intriganti ed avventurosi. Andateci piano o rischierete di rimanere scottati.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo aprile Cancro: Finalmente nel mese di aprile potrete dimostrare il vostro valore! Non abbiate, dunque, paura di mettervi in gioco ed anzi, abbiate il coraggio di osare. Dal punto di vista sentimentale c’è una maggiore serenità che vi porterà ad accogliere il cambiamento con meno reticenze rispetto al passato. Favoriti i cuori solitari.

Oroscopo aprile Leone: Dovrete fare maggiore attenzione alle spese, qualche grattacapo economico vi sta dando del filo da torcere. Siate più oculati. In ufficio c’è un po’ di tensione, attenzione a non alimentare inutili polemiche. Per quel che riguarda la sfera affettiva non lasciate che le preoccupazioni professionali prendano il sopravvento ma dedicatevi alla vostra dolce metà.

Oroscopo aprile Vergine: In questo mese di aprile sarete maggiormente fiduciosi in voi stessi grazie al supporto della Luna, del Sole e di Mercurio. Avete delle preziose intuizioni, fatele valere, ma attenzione a non perdere di vista l’obiettivo finale! In amore invece cercate di andare oltre l’apparenza e coltivate l’empatia.

Oroscopo Paolo Fox del mese di aprile: Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo aprile Bilancia: Il mese di aprile segna un periodo di graduale ripresa, piano piano infatti tutti i pezzi del puzzle torneranno al loro posto. La fatica sul lavoro si fa sentire ma le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare. Attenzione a non riversare sul partner eventuali malumori, altrimenti la coppia potrebbe risentirne.

Oroscopo aprile Scorpione: I cambiamenti non vi spaventano e questo potrà essere il mese giusto per mettervi alla prova! Sul lavoro le cose da fare non mancheranno ma proseguite con tenacia e determinazione per la vostra strada. In amore invece sarà bene cercare un compromesso con il partner, altrimenti non si andrà da nessuna parte.

Oroscopoaprile Sagittario: Con l’aiuto di Giove, la situazione in ufficio finalmente si sblocca e questo vi permetterà di essere maggiormente sereni. Tuttavia, occorre ancora prestare attenzione alle spese, cercate di essere oculati. Buone notizie in amore, le nuove conoscenze con il passare del tempo si riveleranno importanti.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo aprile Capricorno: Periodo un po’ complicato, sul lavoro hai tante cose da fare mentre in amore le discussioni con il partner non mancano. Cerca, tuttavia, di non scoraggiarti, solo così potrai riprendere in mano le redini della tua vita. Buon momento invece per i single. Ad aprile chi è solo farebbe bene a guardarsi attorno, emozioni speciali in vista.

Oroscopo aprile Acquario: Quelle che stanno per arrivare saranno delle giornate un pochino nervose. Preoccupazioni a livello economico e qualche battibecco di troppo in ufficio vi rendono inquieti, sarà forse arrivato il momento di compiere delle scelte importanti per il futuro? In amore avete bisogno del supporto della vostra dolce metà ma evitate di riversare su di lei/lui i malumori che invadono le altre sfere delle vostra vita.

Oroscopo aprile Pesci: Cielo davvero interessante quello del mese di aprile per quanto riguarda il lavoro! Nuove occasioni ed opportunità sono pronte a fare capolino nella vostra vita per cambiarla in meglio! L’unico neo è rappresentato da qualche vicenda familiare rimasta in sospeso. In amore ci sono delle piccole tensioni, tenete a freno la gelosia!