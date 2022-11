Oroscopo Paolo Fox, come andrà il weekend: le previsioni segno per segno di sabato 26 e domenica 27 novembre 2022

Sono in molti a riporre grandi aspettative nel weekend. Il fine settimana non è solo un momento di relax, ma anche l’occasione per trascorrere del tempo con la famiglia e gli amici e, per chi è solo, può essere il momento giusto per fare nuovi incontri. Come sarà questo ultimo weekend di novembre. Andiamo a vedere segno per segno cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox.

Previsioni segno per segno

Ariete – Non soffermatevi troppo sulle cose, è il caso ogni tanto di lasciar correre. È proprio il momento di concedervi una paura, siete sovraffaticati sul piano professionale.

Toro – Inutile litigare, è il caso che vi concediate un po’ di distrazione. Sarà un fine settimana sereno in amore. Pensate bene ai vostri progetti lavorativi, non abbiate fretta.

Gemelli – Siete in recupero, anche se la stanchezza ancora la fa da padrona. Non perderete una buona occasione in amore, mentre vi dimostrate troppo titubanti nel lavoro.

Cancro – potreste rincontrare una persona che avete perso di vita da tanto tempo. In amore tutto scivolerà con serenità e anche il lavoro non sembra riservarvi spiacevoli sorprese.

Leone – Riuscirete a risolvere questioni in amore lasciate in sospeso. Il lavoro vi riserva novità entusiasmanti.

Vergine – Siete stanchi e stressati. Anche nei rapporti di coppia avete deciso di prendervi una pausa. Siate positivi i problemi si risolveranno.

Bilancia – Non abbiate tentennamenti in amore, anche se la situazione di stress che state vivendo non vi aiuta. Anche nel lavoro non lasciate in sospeso pagamenti.

Scorpione – L’amore vi riserva belle sorprese. Giorni positivi anche sotto l’aspetto professionale. È un buon periodo per voi, sfruttatelo al meglio.

Sagittario – Nascono nuove occasioni amorose per questo segno in questo weekend. I cambiamenti sul lavoro vi spaventano, ma non sempre sono negativi.

Capricorno – Vi sentirete un po’ giù, ma i rapporti di coppia vanno a gonfie vele. Sono previsti novità importante sul piano professionale.

Acquario – L’amore è al primo posto in questi giorni per voi, ma non dovete dimenticare il lavoro. Ci saranno occasioni importanti sul piano professionale che non dovete perdere

Pesci– Grande inquietudine in amore. Vi fate prendere troppo dall’agitazione e rischiate di rovinare tutto, anche sul piano professionale