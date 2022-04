Oroscopo Paolo Fox del 1 maggio 2022: ecco come andrà la giornata

Previsioni Paolo Fox di oggi, 1 maggio 2022. Una domenica particolare, perché oggi non è un giorno di riposo come gli altri: è primo maggio. Una data storica e simbolica al contempo che ci ricorda che il lavoro è un diritto, ancora prima di essere un dovere sociale. Chissà come andrà quella di oggi. Vediamolo insieme con l’oroscopo del fantastico Paolo Fox.

Leggi anche: Anticipazioni Oroscopo 2022 Paolo Fox amore e lavoro: ecco le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: le giornate trascorrono lente senza i sentimenti, datevi da fare per riaccendere la vostra fiamma. Lavoro a gonfie vele, ma non strafate come al solito.

Oroscopo Paolo Fox Toro: niente paura se ci sono dei fraintendimenti con il partner, recupererete nel fine settimana. Attenti a qualche collega sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: le emozioni forti vi piacciono ma sono in grado anche di spossarvi. Ripercussioni anche sul lavoro.

Oroscopo Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: la vita per voi è un calderone di sentimenti confusi, cercate di fare un po’ di chiarezza. Lavoro, lavoro e sempre lavoro: ogni tanto riposate anche.

Oroscopo Paolo Fox Leone: la passione travolgente tarda ad arrivare, bisognerà attendere il transito della Luna e di Venere per fine mese. I vostri colleghi vi adorano, siete il loro mentore.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: siete dubbiosi e circospetti, e non è necessariamente un difetto. Siete un grande forma anche sul lavoro, ma il fine settimana potrebbe rivelare qualche sorpresa.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: non abboccate all’amo di tutti e sappiate tarare i vostri istinti. Sul lavoro siete in forte stress, cercate di non perdere le staffe.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: passione, irruenza, tutte cose che vi appartengono, e al vostro partner piacciono senza dubbio. Lavorate e anche troppo, ogni tanto fate riposare il cervello.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: siate sinceri con voi stessi: in questo momento cercate solamente un’avventura. Il lavoro vi corrode, ma ancora nessuna promozione in vista.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: qual è la differenza tra un amore e una scappatella? Molti di voi fanno ancora fatica a riconoscerla. Il lavoro non vi preoccupa, ma siete molto ambiziosi.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: la rabbia sovrasta l’amore, è ormai una costante nella vostra vita, siate rispettosi della sensibilità del vostro partner. Il lavoro procede bene, novità per la prossima settimana.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: la confusione regna sovrana nel vostro cuore, ma in fondo a voi piace anche così. Il lavoro è faticoso e la routine vi annoia, tenete duro.