Oroscopo Paolo Fox del 26 aprile 2022: tutto quello che ci riservano le stelle oggi

Previsioni Paolo Fox di oggi, 26 aprile 2022. Le feste sono ormai alle spalle, ed oggi è nuovamente un martedì di lavoro frenetico, reso ancor più difficile dalla pausa di ieri. La settimana è soltanto all’inizio, ma non è certamente un motivo valido per demoralizzarsi. Vediamo come affrontare al meglio la giornata di oggi grazie ai preziosi consigli dell’astrologo Paolo Fox. Eccone un assaggio direttamente dal settimanale DiPiù.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: sembra davvero difficile pensare che non siate risusciti ad avere un’attrazione fisica particolare. I rapporti di collaborazione si presentano in modo molto positivo, d’altro canto.

Oroscopo Paolo Fox Toro: oggi la Luna è particolarmente favorevole per il vostro segno, e i progetti di matrimonio sono ben visti dalla situazione astrale. Un periodo ricco di occasioni, anche per i giovani.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: il conto alla rovescia è iniziato per voi: se vi piace una persona, cercate di farvi avanti. Dopo molte ostilità, ecco che i progetti sul lavoro iniziano finalmente a vedere un inizio promettente.

Oroscopo Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: non meravigliatevi troppo dei vostri rapporti, anche se sono perfettamente equilibrati, è grazie alla vostra costante pazienza. Sul lavoro, non siete abituati a trattare con persone che non ritenete alla vostra altezza.

Oroscopo Paolo Fox Leone: un dilemma importante: continuare o no una storia d’amore? A giugno avrete la vostra risposta. Oggi farete le cose per ben due volte, verso maggio cambiamenti importanti sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: la Luna in questi giorni vi è contraria, insieme a Venere e Giove. Temporeggiate sui programmi d’amore. Avete vissuto giornate difficili, state attenti alle discussioni sul lavoro.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: la Luna è particolarmente attiva nel vostro segno, vi renderà molto più amabili rispetto al solito. Proposte in vista sul lavoro se siete liberi professionisti.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: non vi immischiate in storie con persone già impegnate che vogliono solamente sfruttarvi. Momento particolarmente positivo sul lavoro, andate avanti così.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: in amore c’è il rischio che qualche crepa sul vostro bel quadro possa allargarsi troppo. Sul lavoro periodo di incertezza: maggiori risposte arriveranno a giugno.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: se vivete da poco un’amicizia o un amore, siete animati dal desiderio di mettere alla prova il suo valore. Sul lavoro, invece, fate sempre tesoro delle esperienze passate.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: non c’è situazione che tenga in questo periodo turbolento dal punto di vista emotivo. Il lavoro procede bene, ma cercate di non strafare.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: siete ancora profondamente confusi, dovrete cercare di dare una quadra ai vostri sentimenti. Lavoro ancora instabile, ma tenete duro, i risultati arriveranno.