Oroscopo Paolo Fox del 29 aprile 2022: tutto quello che vi aspetta oggi secondo le stelle

Previsioni Paolo Fox di oggi, 29 aprile 2022. Per coloro che hanno avuto pazienza e forza d’animo durante questa impervia settimana, ecco che arriva finalmente la ricompensa: oggi è venerdì, ed ha ufficialmente inizio, a partire da questa sera il week-end tanto sperato. Ovviamente, c’è chi dovrà lavorare anche in questi giorni, ma comunque fuori si respira già un’aria molto più rilassata del solito. Chissà come andrà questa giornata, vi starete chiedendo. Allora scopriamolo insieme, grazie ai consigli astrali del celebre Paolo Fox. Ecco in esclusiva per voi un estratto direttamente dal settimanale DiPiù.

Leggi anche: Anticipazioni Oroscopo 2022 Paolo Fox amore e lavoro: ecco le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Nell’amore è importante cercare di cambiare punto di vista per sentirsi più appagati. Nel lavoro ci saranno novità molto positive.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Bisogna impegnarsi affinché si trovi il giusto modo per essere felici in amore. Nel lavoro prendere decisioni affrettate non porterà a tanto.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Le polemiche potrebbero essere all’ordine del giorno. Attenzione alle questioni amorose. Non rimandare decisioni nel lavoro.

Oroscopo Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Anche se il periodo non è dei migliori, non è neanche il peggiore. Nel lavoro bisogna considerare tutte le offerte.

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore potrebbero esserci grosse novità positive. Nel lavoro bisogna essere attenti e meticolosi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: L’amore per le altre persone sarà fondamentale. Nel lavoro bisogna darsi da fare il prima possibile.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Nell’amore attenzione a inseguire qualcosa per cui non vale la pena. Nel lavoro bisogna cercare di posticipare.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Ci sono troppe cose in amore e l’attenzione non ricade neanche su di una. Nel lavoro ci saranno giornate migliori.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: L’amore per chi è in una relazione da tempo ha un crollo ma niente di importante. Nel lavoro potrebbe arrivare finalmente la libertà desiderata.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Per chi ha degli obiettivi nel campo dell’amore questo è il periodo giusto. Nel lavoro ci saranno tantissime soddisfazioni.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: In amore le cose potranno migliorare. Nel lavoro ci sono alcune difficoltà.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Per l’amore ci sono cose per cui bisogna lottare. Nel lavoro il periodo potrebbe riservare qualcosa.