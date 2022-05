Oroscopo Paolo Fox del 3 maggio 2022: tutto quello che ci dicono le stelle per oggi

Previsioni Paolo Fox di oggi, 3 maggio 2022. Un martedì che sa di fatica e lavoro. Del resto la settimana è appena iniziata e gli impegni all’orizzonte sono ancora tanti. Il week end è lontano, ma sapete qual è il segreto? Non pensarci affatto, e vivere ogni giornata al meglio, cercando di dare sempre il massimo. Oggi come andrà la giornata? Scopriamolo insieme con l’oroscopo del fantastico Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: i sentimenti volgono al meglio, soprattutto nei prossimi giorni. Giornata impegnativa sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Toro: amore in ripresa, grazie alla Luna in transito in queste settimane. Fate attenzione ai guadagni facili.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: il cuore è in sovraccarico, fate attenzione ai prossimi incontri. State migliorando la vostra situazione lavorativa. Avanti così!

Oroscopo Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: la famiglia richiede maggiori attenzioni, soprattutto nei fine settimana. Grattacapi sul fronte lavorativo.

Oroscopo Paolo Fox Leone: romantici, nessuno è in grado di superarvi. Il lavoro in ripresa: opportunità in vista per i lavoratori indipendenti.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: giorni difficili e sentimenti confusi, ma non demoralizzatevi. Sul lavoro, qualche discussione con i vostri colleghi.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: i pianeti non sono dalla vostra parte e l’amore tarda ad arrivare. Il lavoro, in compenso, va a gonfie vele.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: sentimenti irruenti, ancor prima dell’estate. Il lavoro vi sta consumando, non esagerate.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: le notti insonni parlano la lingua dell’amore, nei prossimi giorni incontri interessanti. Procedete a rilento, ma è normale, Giove non è più con voi.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: la primavera vi rende stanchi ma amabili, il vostro partner lo sa bene. Opportunità lavorative nel fine settimana.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: avete cancellato l’amore dalla vostra tabella di marcia, e il lavoro è diventato tutto il vostro mondo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: fate bene a sognare, ma ogni tanto è bene anche tenere i piedi per terra. Sul lavoro, soddisfazioni in vista.