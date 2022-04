Oroscopo Paolo Fox del 30 aprile 2022: ecco cosa ci riservano le stelle per oggi

Previsioni Paolo Fox di oggi, 30 aprile 2022. Finalmente oggi è Sabato e speriamo che il weekend possa farci riprendere da una settimana lunghissima post vacanze. Il tempo è stato incerto quasi quanto le cose che sono accadute in questo periodo. Proprio vero, le stelle a volte ci sorprendono regalandoci giornate abbastanza particolari. Chissà come andrà quella di oggi. Vediamolo insieme con l’oroscopo del fantastico Paolo Fox.

Ecco in esclusiva per voi un estratto direttamente dal settimanale DiPiù.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Per l’amore è un momento abbastanza delicato dovuto all’ansia e allo stress. Nel lavoro bisogna essere concentrati.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Nell’amore chi sta insieme a qualcuno da tanto non deve farsi nessun problema. A lavoro potrebbero esserci delle distrazioni.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: L’importante in amore è fare attenzione alle parole che si usano. Nel lavoro ci saranno novità che cambieranno le cose.

Oroscopo Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore ci sono cose che non si possono spiegare ma arriverà qualche riposta. Nel lavoro bisogna fare attenzione a chi si ha vicino.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Poca energia per l’amore. A lavoro procrastinare sarà una scelta totalmente sbagliata.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Per l’amore sono giorno un po’ strani, stare lontani dallo stress potrebbe risolvere le cose. A lavoro l’impegno è fondamentale.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: In amore ci sono alcuni problemi che allontano la tranquillità delle giornate. A lavoro ci saranno novità positive per le finanze.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Il comportamento nelle questioni amorose potrebbe essere quello giusto. A lavoro ci saranno degli aggiornamenti particolari.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: In amore va bene. L’equilibrio per affrontare determinate situazioni è quello giusto. A lavoro non bisogna dimenticare mai qual è l’obiettivo.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: L’amore è un po’ ambiguo. Probabilmente ci saranno note positive. A lavoro i giorni miglioreranno.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Per l’amore saranno giorni importanti se si lasceranno le preoccupazioni alle spalle. Nel lavoro è importante rimanere concentrati.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Ci sono cose dell’amore inspiegabili ma arriverà il momento giusto. A lavoro potrebbe andare meglio di così ma non bisogna mollare.