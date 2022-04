Oroscopo Paolo Fox del giorno: le previsioni di oggi 8 aprile per amore e lavoro

Oroscopo Paolo Fox del giorno. Anche la seconda settimana del mese sta per terminare. Oggi è venerdì e il fine settimana appare davvero vicinissimo. Curiosi di sapere come andrà questa giornata e cosa avranno in serbo per voi le stelle? Scopriamolo insieme grazie alle previsioni di oggi 8 aprile 2022 del noto astrologo Paolo Fox. Di seguito un estratto direttamente dal settimanale ‘DiPiù’.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore potresti fare degli incontri interessanti: hai finalmente dimenticato un ex che ti impediva di andare avanti. Sul lavoro invece con una persona del cancro potrebbero esserci dei malintesi.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore questa sera con il partner potrebbero esserci alcune tensioni, cerca di mantenere la calma. Sul lavoro invece devi passare all’azione: i contatti sono favoriti.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore oggi c’è un po’ di nervosismo, non alimentare contrasti e cerca di allontanarti dalle persone che non ti fanno bene. Sul lavoro invece hai una grande voglia di cambiare tutto, non ti senti gratificato per ciò che fai.

Oroscopo Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore se ci sono state delle discussioni oggi si può recuperare. Sul lavoro invece favorito chi è a contatto con il pubblico, il margine di guadagno sarà maggiore.

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore è un periodo particolare, i single del segno si sentono piuttosto confusi. Sul lavoro invece cerca di stare calmo e conta fino a dieci prima di parlare.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore con i segni del Cancro, Pesci e Scorpione ci saranno delle belle opportunità. Sul lavoro invece datti da fare, situazioni ferme da tempo potrebbero smuoversi.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: In amore oggi non chiuderti in casa ma frequenta i posti giusti: potresti conoscere una persona carina. Sul lavoro invece sono in arrivo delle belle opportunità, manda in giro il cv!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: In amore c’è qualche tensione di troppo oggi, le stelle invitano alla prudenza. Sul lavoro invece non cadere in inutili provocazioni.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: In amore cerca di mantenere la calma e non essere impulsivo. Sul lavoro invece la stanchezza inizia a farsi sentire.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: In amore se sei single datti da fare, favoriti gli incontri! Sul lavoro invece hai maggiore energia, sfruttala al meglio per portare realizzare i tuoi obiettivi.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: In amore oggi una certa esuberanza ed uno slancio affettivo ti caratterizzano. Sul lavoro invece riuscirai ad attrarre delle persone che potranno aiutarti.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: In amore sono favoriti gli incontri ma…non essere troppo selettivo! Sul lavoro invece fai in modo che le tue idee vengano ascoltate dagli altri.