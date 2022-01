Oroscopo Paolo Fox del giorno, previsioni 10 gennaio 2022: la classifica dei segni di oggi e domani

Oroscopo 10 gennaio 2022 di Paolo Fox. Eccoci, siamo a lunedì il secondo di questo gennaio 2022. Come andrà la giornata? Ci saranno segni più fortunati di altri in amore e/o sul lavoro? Scopriamolo con con le previsioni riportate su ‘DiPiù’, di cui riportiamo di seguito un estratto, del noto astrologo Paolo Fox!

Oroscopo Paolo Fox 10 gennaio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: è un momento di vera revisione sentimentale la giornata di oggi. La Luna, in mattinata, riuscirà a darvi una buona carica. Sul lavoro situazione critica, prendetevi del tempo.

Oroscopo Paolo Fox Toro: questa giornata nasce con una Luna che colpisce nel segno, periodo molto produttivo per i sentimenti. Sul lavoro, sono i progetti più lungimiranti quelli vincenti.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: la settimana inizia in modo interessante per voi, dal 13 la Luna transiterà nel vostro segno. Sul lavoro, la presenza di Giove vi impone di risolvere i vostri problemi legali.

Oroscopo Paolo Fox 10 gennaio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: oggi Luna meno insidiosa per voi, ma rimangono questioni aperte da discutere e approfondire. Sul lavoro avete lievi problemi di concentrazione, e tante cose da fare.

Oroscopo Paolo Fox Leone: attenti in amore alle cosiddette situazioni parallele, capiterà di vivere delle distrazioni. Sul lavoro, meglio non fare troppo nella giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: situazione in ripresa soprattutto nel pomeriggio, quando Venere e Sole vi sorrideranno. Attenti alle uscite, problemi in vista sotto il profilo finanziario.

Oroscopo Paolo Fox 10 gennaio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: nel pomeriggio tornerà una buona energia, ma in mattinata meglio evitare conflitti e situazioni di tensione. Periodo di occasioni importanti sul lavoro, sappiatene trarre vantaggio.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: bisogno occuparsi del lavoro di coppia, c’è bisogno di risolvere qualche tarlo di troppo. Oggi sul lavoro si inizia un nuovo tragitto, e a voi piacciono le novità.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: mattinata protetta da una buona luna favorevole, farete incontri interessanti. Sul lavoro siete voi che reggete il gioco, dunque fate del vostro meglio.

Oroscopo Paolo Fox 10 gennaio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: una giornata che non parte nel migliore dei modi, tuttavia c’è ancora del tempo per recuperare. Non escludete nuove proposte e inviti, prima o poi vi metterete in proprio se è questo che desiderate.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: la giornata parte in modo molto interessante, ma nel pomeriggio avrete qualche pensiero in più. E’ possibile ritrattare questione vecchie anche dell’anno passato.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: le coppie che davvero tengono alla loro storia potranno recuperare in tre mesi al massimo. Sul lavoro desiderate cambiare tutto a causa di tensioni e desideri inespressi.