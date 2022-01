Oroscopo Paolo Fox del giorno, previsioni 14 gennaio 2022: la classifica dei segni di oggi e domani

Oroscopo 14 gennaio 2022 di Paolo Fox. Eccoci, è venerdì e mancano poche ore al weekend! Come andrà la giornata? Ci saranno segni più fortunati di altri in amore e/o sul lavoro? Scopriamolo con con le previsioni riportate su ‘DiPiù’, di cui riportiamo di seguito un estratto, del noto astrologo Paolo Fox!

Oroscopo Paolo Fox 14 gennaio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Giornata positiva per i sentimenti, se devi chiarire qualcosa con il partner è il momento di agire. Sul lavoro invece Venere dissonante fa sentire un pò di stanchezza, cautela con il Capricorno.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Bella situazione per i sentimenti, entro domenica un’emozione potrebbe fiorire. Sul lavoro invece non è il momento di fare scelte azzardate.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: La Luna nel segno invita a vivere le emozioni senza remore. Sul lavoro invece se hai dei dubbi temporeggia, non farti prendere dalla fretta.

Oroscopo Paolo Fox 14 gennaio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Venere contraria indica la necessità di una certa prudenza in amore. Sul lavoro invece evita le discussione e non affaticarti più del dovuto.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Anche se non si registrano grandi novità la situazione per i sentimenti è positiva. Sul lavoro invece l’energia non ti manca, sfruttala!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore oggi ci sono piccoli dubbi, niente che non si possa rivolvere con il dialogo. Sul lavoro invece fai valere le tue idee e se decidi di abbandonare un’impresa fallo a testa alta.

Oroscopo Paolo Fox 14 gennaio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: In amore la giornata parte bene, la Luna è nel segno. Sul lavoro invece l’energia cresce nel pomeriggio, eventuali nodi professionali verrano al pettine tra un paio di mesi.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: In amore sarai irresistibile grazie alla presenza della Luna nel segno. Sul lavoro invece se c’è qualcosa che non va non esitare a parlarne.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: La Luna in opposizione consiglia prudenza nei rapporti con Pesci e Gemelli. Sul lavoro invece nuovi progetti in arrivo, non aver paura di cambiare!

Oroscopo Paolo Fox 14 gennaio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: In amore la giornata di oggi ti aiuta a parlare chiare e a sciogliere eventuali dubbi con il partner. Sul lavoro invece cerca di non agitarti troppo, ricorda che ogni tanto fa bene delegare qualche compito.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Bella questa giornata per l’amore, inizia a programmare fin d’ora qualcosa di bello per il fine settimana. Sul lavoro invece anche se ti piace sperimentare, ora devi accettare quello che ti viene proposto.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: La Luna dissonante invita alla cautela oggi, non alzare polveroni inutili. Sul lavoro invece novità in arrivo ma attenzione alle finanze!