Oroscopo Paolo Fox del giorno, previsioni 18 gennaio 2022: la classifica dei segni di oggi e domani

Oroscopo 18 gennaio 2022 di Paolo Fox. Eccoci, è già martedì, pronti per iniziare la giornata? Ci saranno segni più fortunati di altri in amore e/o sul lavoro? Scopriamolo con con le previsioni riportate su ‘DiPiù’, di cui riportiamo di seguito un estratto, del noto astrologo Paolo Fox!

Oroscopo Paolo Fox 18 gennaio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Bene l’amore con Luna che torna favorevole, ottima energia già nel pomeriggio. Sul lavoro, ci sono alti e bassi e un accordo può cambiare!

Oroscopo Paolo Fox Toro: La Luna è contraria e in amori ci sono ritardi da colmare. Sul lavoro, invece, ci sono troppi dubbi: cerca di superare gli ostacoli senza pensare ai problemi perché le idee non ti mancano!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore è arrivato il momento di parlare, non farti troppi problemi. Sul lavoro, opportunità in arrivo e chi ha attività in proprio può iniziare a guardare al futuro con serenità!

Oroscopo Paolo Fox 18 gennaio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore c’è un po’ di rabbia, forse non hai detto tutto quello che pensi. Sul lavoro, ora potrai ricevere qualcosa in più, ma entro aprile va fatta una scelta!

Oroscopo Paolo Fox Leone: La Luna è in ottimo aspetto, ma alcune questioni economiche ancora non sono risolte. Sul lavoro, cerca di muoverti entro il 20 perché poi sarai agitato con il Sole in opposizione!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Venerdì e sabato la Luna sarà dalla tua parte, cerca di lasciarti andare all’amore e di organizzare qualcosa per il weekend. Sul lavoro, arrivano successi!

Oroscopo Paolo Fox 18 gennaio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Da domenica la Luna sarà con te e riuscirai a trovare di nuovo l’intesa con il partner. Sul lavoro c’è un po’ di agitazione, forse vuoi cambiare aria, ma fallo solo in casi eccezionali!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: In amore qualcosa non va, sei un po’ indeciso e una frase fraintesa può creare problemi. Sul lavoro, le dispute legali ora possono essere vinte!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: La Luna è favorevole nel corso dei prossimi giorni, bene l’amore. Sul lavoro, tutto procede a gonfie vele, cerca di programmare eventi per la prossima settimana!

Oroscopo Paolo Fox 18 gennaio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: La giornata migliore sarà quella di venerdì, ma anche oggi l’amore non va male. Sul lavoro, momento importante soprattutto se hai un obiettivo da raggiungere!

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Venere è dalla tua parte a marzo e le storie che nascono ora saranno importanti. Sul lavoro, ci sono piccoli intoppi e ritardi, ma tutto si risolve!

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Oggi faresti bene a ribadire a tutti il tuo concetto di amore perché entro aprile dovrai fare scelte importanti. Sul lavoro, Giove è dalla tua parte e ti aiuta nei rapporti, buone le sinergie!