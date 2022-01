Oroscopo Paolo Fox del giorno, previsioni 20 gennaio 2022: la classifica dei segni di oggi e domani

Oroscopo 20 gennaio 2022 di Paolo Fox. Eccoci, è già giovedì e più di metà mese è passato. Ci saranno segni più fortunati di altri in amore e/o sul lavoro? Scopriamolo con con le previsioni riportate su ‘DiPiù’, di cui riportiamo di seguito un estratto, del noto astrologo Paolo Fox!

Oroscopo Paolo Fox 20 gennaio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: avete bisogno di un po’ di tempo solamente per voi stessi, stare soli vi aiuterà a prendere le decisioni migliori per voi ed il partner. Progetti bloccati sul lavoro in questo periodo, meglio attendere con pazienza.

Oroscopo Paolo Fox Toro: qualsiasi cosa volte dire, ditela solamente nel pomeriggio, la mattina è un po’ già di corda per voi. Meglio chiarire le vostre posizioni sul lavoro in vista di un fine settimana particolarmente favorevole.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: più marzo si avvicina, e più l’amore comincerà ad essere protagonista delle vostre vite. Sul lavoro ci sarà a breve un periodo di forti revisioni dei conti.

Leggi anche: Oroscopo 2022 Antonio Capitani, anticipazioni e cosa dicono le stelle: le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox 20 gennaio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: nel pomeriggio grande recupero psicofisico, sino ad allora, fareste bene a non affaticarvi in discussioni inutili. Sul lavoro molte opportunità, ma non è il caso di agitare troppo le acque.

Oroscopo Paolo Fox Leone: avete bisogno di un po’ di attenzione verso voi stessi, è necessario valutare bene le emozioni di cui avete bisogno. Per il lavoro, sarebbe il caso di programmare una pausa.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: pomeriggio trionfante, con la Luna che entra a pieno diritto nel vostro segno zodiacale. Sul lavoro i pianeti allineati vi sorridono, incontri fruttuosi e positivi.

Oroscopo Paolo Fox 20 gennaio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: se avete da tempo altre storie, ma siete comunque attratti da un’altra persona, prendetevi tempo fino a marzo. Anche sul lavoro, le grandi soluzioni arrivano solamente con la primavera.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: pomeriggio di gran lunga migliore della mattinata per i sentimenti. Sul lavoro, migliora nettamente la situazione, approfittatene per raggiungere i vostri traguardi oggi.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: nel pomeriggio un po’ di turbolenze, potreste ritornare a discuter con qualche persona cara. Sul lavoro, non abbiate paura di lanciarvi in nuove sfide.

Leggi anche: Oroscopo 2022 Paolo Fox, le previsioni per Cancro, Leone e Vergine: grafici e anticipazioni per amore, lavoro e fortuna

Oroscopo Paolo Fox 20 gennaio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: se c’è qualcosa che volete dire in amore, è meglio farlo entro le prossime 48 ore. Se non vi piacciono come lavorano altre persone o colleghi, beh, tagliate i ponti.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: oggi giornata di recupero per l’amore e le relazioni, non si escludono grandi ritorni. Sul lavoro, iniziate a guardare al futuro con energia e fiducia.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: nel pomeriggio potrebbe tornare un po’ di apatia, oppure la voglia di mettere alla prova il vostro partner. Sul lavoro ci sono molti progetti da discutere e vagliare con calma.