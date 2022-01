Oroscopo Paolo Fox del giorno, previsioni 22 gennaio 2022: la classifica dei segni di oggi e domani

Oroscopo 22 gennaio 2022 di Paolo Fox. Eccoci, è già sabato e più di metà mese è passato. Ci saranno segni più fortunati di altri in amore e/o sul lavoro? Scopriamolo con con le previsioni riportate su ‘DiPiù’, di cui riportiamo di seguito un estratto, del noto astrologo Paolo Fox!

Oroscopo Paolo Fox 22 gennaio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: in amore, se vivete una situazione difficile, meglio parlare oggi e non domani. Sul lavoro, saranno i colleghi a risolvere i vostri piccoli fastidi di questi giorni.

Oroscopo Paolo Fox Toro: le tensioni relazionali nate in questi giorni non devono rimanere nel vostro cuore. Prendetevi del tempo sul lavoro e non agitate troppo le acque; preservate l’equilibrio.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: le storie cha presentano dei problemi vanno gestite con cura e attenzione, soprattuto oggi e domani. Un progetto lavorativo potrebbe ritardare in questi giorni, non demordete.

Oroscopo Paolo Fox 22 gennaio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: giornata interessante in amore, perché permetterà di risolvere qualche screzio in casa. Cercate di non mettere troppa carne a cuocere sul lavoro, mantenete l’equilibrio.

Oroscopo Paolo Fox Leone: se siete cuori solitari e volete qualche avventura, questa è un momento propizio. Le storie serie dovranno ancora attendere. Affrontate le nuove collaborazioni con entusiasmo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: una relazione sentimentale potrà essere rafforzata in questi giorni, da valutare però anche i nuovi amori. Progetti in vista con persone del Capricorno o dell’Acquario.

Oroscopo Paolo Fox 22 gennaio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: il fine settimana è una cura per i sentimenti, potrete ritrovare il senso smarrito di un rapporto precedente. Fate il possibile, invece, sul lavoro, poiché non mancheranno le occasioni in questi giorni.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: questo è un fine settimana che parla lingua segreta dell’amore e della passione, sarete in grado di comprenderla. Ancora dubbi su come agire nel lavoro, a fine mese le risposte.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: questo sabato vi verrà sottratta un po’ di grinta, ma niente paura, domenica giornata di recupero. Sul lavoro, oggi potreste ricevere una buona intuizione per gli affari.

Oroscopo Paolo Fox 22 gennaio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: è un sabato, questo, che riporta alla luce le tue qualità relazionali migliori. Sul lavoro non fatevi spaventare dalle decisioni da prendere, fatevi avanti.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: anche oggi avete una bella carica spirituale ed emotiva, in molto intorno a voi ne gioveranno. In questi due mesi potrete studiare nuove strategie di lavoro, oppure rimettervi in gioco.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: se qualcosa non va, aspettate pazienti prima di risollevare la testa nelle relazioni. Sul lavoro desiderate ritornare in pista, Giove nel segno vi darà una bella scossa dal torpore.