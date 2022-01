Oroscopo Paolo Fox del giorno, previsioni 26 gennaio 2022: la classifica dei segni di oggi e domani

Oroscopo 26 gennaio 2022 di Paolo Fox. Eccoci, è mercoledì, la settimana procede bene e tra pochissimi giorni anche il mese di gennaio finirà. Curiosi di sapere come andrà questa giornata? Ci saranno segni fortunati in amore? Scopriamolo con con le previsioni riportate su ‘DiPiù’, di cui riportiamo di seguito un estratto, del noto astrologo Paolo Fox!

Oroscopo Paolo Fox 26 gennaio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: una giornata che nasce con ottime prospettive, il picco massimo sarà raggiunto il giorno 28. Sul lavoro, situazione alquanto complicata da gestire, ci sono problemi irrisolti.

Oroscopo Paolo Fox Toro: ancora una situazione alquanto strana per i sentimenti, cercate di prendervi del tempo. I lavoratori dipendenti vivranno un forte cambiamento nei prossimi giorni.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: meglio anticipare i tempi delle vostre decisioni, se qualcosa può rovinare il rapporto. Entro poche settimane, sul lavoro, dovrete fare qualche scelta importante.

Oroscopo Paolo Fox 26 gennaio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: anche oggi la Luna è assolutamente favorevole per voi, sfruttatela. Sul lavoro anche i più giovani in questi giorni potranno trovare molte opportunità.

Oroscopo Paolo Fox Leone: oggi fin al mattino avrete la sensazione che qualcosa non va come dovrebbe con le relazioni. Buone proposte, invece, arriveranno sul fronte del lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Luna certamente dalla vostra parte in questo periodo, favorevoli i rapporti con Scorpione e Capricorno. Sul lavoro riceverete molte conferme, soprattutto se avete lavorato bene.

Oroscopo Paolo Fox 26 gennaio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: se in amore ci sono questioni importanti da discutere, fatelo subito, non aspettate. Fate attenzione alle nuove proposte sul lavoro, perché a fine gennaio perderete il controllo.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: passionalità da primato, grazie alla Luna che transita nel vostro segno. Valutate bene le proposte sul lavoro, non è oro tutto ciò che luccica.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: da tempo per chi vive una storia fissa, ci sono forse delle incomprensioni. Cercate di chiarirle il prima possibile. Gli affari sono nettamente favoriti in questo periodo per il vostro segno.

Oroscopo Paolo Fox 26 gennaio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Venere si trova nel vostro segno, sfruttatela a dovere per le vostre relazioni. Risolvete i vostri piccoli problemi professionali, ma non esagerate nel voler fare tutto da soli.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: oggi non siete al top nelle relazioni amorose, recupererete tra qualche giorno. Sul lavoro, c’è stato un cambiamento netto negli interessi, sappiate sfruttarlo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: ci sono stati problemi in amore in questi ultimi giorni, non permettere che rovinino il rapporto. Sul lavoro, siete reduci di discussioni e riunione. Cercate di mantenere fisso il punto.