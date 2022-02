Oroscopo Paolo Fox del giorno, previsioni 4 febbraio 2022: la classifica dei segni di oggi e domani

Oroscopo 4 febbraio 2022 di Paolo Fox. Eccoci, è già venerdì e un’altra settimana di lavoro, per molti, è andata. Come sarà questa giornata? Ci saranno segni più fortunati di altri? Scopriamolo con con le previsioni riportate su ‘DiPiù’, di cui riportiamo di seguito un estratto, del noto astrologo Paolo Fox!

Oroscopo Paolo Fox 4 febbraio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore la situazione è di stallo, ma al mattino, poi nel pomeriggio la Luna sarà con te e ci sarà molta più energia!

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore torna il sereno e gli amori che nascono ora sono coinvolgenti. Sul lavoro, periodo ottimo per chi vuole rimettersi in gioco!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore ora bisogna parlare chiaramente, ma occhio alle storie con i nati sotto il segno dei Pesci e del Sagittario. Sul lavoro, ci sono piccoli problemi economici da risolvere!

Oroscopo Paolo Fox 4 febbraio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore c’è qualcosa di strano nell’aria, soprattutto nel pomeriggio. Sul lavoro, hai voglia di iniziare nuovi progetti, ma occhio perché Marte è opposto e bisogna essere cauti!

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore nel weekend la Luna sarà dalla tua parte e tutto andrà bene. Sul lavoro, giornata particolare: tu cerchi la stabilità, ma molte cose sono cambiate!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: La Luna è opposta, ci sono delle tensioni e dei discorsi da affrontare in amore. Sul lavoro, novità in arrivo e successi dietro l’angolo!

Oroscopo Paolo Fox 4 febbraio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: In amore meglio essere prudenti, soprattutto con i nati sotto il segno del Cancro e dell’Ariete. Sul lavoro, cerca di chiudere qualcosa che non va!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: In amore la giornata è buona, dovresti passarla con chi ami. Sul lavoro, situazione interessante: a marzo ci saranno dei dubbi, meglio agire ora!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: La Luna è contraria, ma nel pomeriggio torna dalla tua parte. Sul lavoro, hai sicuramente una bella forza rispetto al passato!

Oroscopo Paolo Fox 4 febbraio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: In amore la giornata è sottotono, ma solo nel pomeriggio. Sul lavoro, c’è un po’ di stanchezza: oggi la concentrazione non c’è!

Oroscopo Paolo Fox Acquario: In amore meglio agire, soprattutto se c’è qualcuno che ti piace. Sul lavoro, negli ultimi mesi hai fatto i conti con un cambiamento, ma è stata la scelta giusta quella che hai preso!

Oroscopo Paolo Fox Pesci: In amore non devi avere paura delle novità, anche se hai dovuto fare i conti con delle delusioni in passato. Sul lavoro, tutto procede bene almeno fino a giugno, se non oltre!