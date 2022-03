Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 marzo 2022: amore, lavoro, salute e molto altro

Previsioni Paolo Fox di oggi, 12 marzo 2022. Eccoci, è sabato finalmente! Il weekend ci aiuterà a ricaricare le batterie in vista di una nuova settimana lavorativa… ma non pensiamo a questo, ora, godiamoci il riposo. Gli astri, tuttavia, non si fermano e con loro l’oroscopo. Scopriamo qualcosa sulla giornata di oggi sbirciando nel futuro con delle rapide previsioni. Come? Grazie a un breve estratto dell’oroscopo dell’amatissimo astrologo Paolo Fox, direttamente dal settimanale ”DiPiù”.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: una giornata davvero condita di forti emozioni, state solamente attenti alle parole di troppo. Sul lavoro c’è aria di cambiamento, dunque rimboccatevi le maniche e…buona pesca!

Oroscopo Paolo Fox Toro: fine settimana molto interessante, dovete solamente capire da che parte sta il vostro cuore. Piccolo recupero sul lavoro, dopo intensi mesi di carestia e fatica.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: non trascurate i nuovi incontri in amore, anche se alcune situazioni passate sono in recupero. Sul lavoro sembra tutto molto difficile, ma non demordete, siete vicini ad un traguardo importante.

Oroscopo Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: amore intenso ma travagliato, qualcosa non torna, ma tutto sommato state andando alla grande. Sul lavoro ancora abbastanza titubanti i vostri risultati, almeno fino alla prossima settimana.

Oroscopo Paolo Fox Leone: un consiglio per gli innamorati: siate prudenti, soprattutto se ci sono parenti di mezzo! Probabili discussioni lavorative in vista, tenetevi pronti e carichi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: la situazione generale vi invita a rimanere calmi e a studiare con attenzione le vostre prossime mosse in amore. Sul lavoro, siate voi stessi e puntate tutto sulle vostre idee.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: il desiderio di amare torna ad essere protagonista in questi giorni, miglioramento sentimentale con i nati sotto il Leone. State cercando nuovi stimoli sul lavoro, valutate bene le offerte.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: se c’è stato un problema di recente, allora domani e dopodomani potrete risolverlo con la Luna favorevole. Se siete in sintonia con un collega, è possibile che qualcosa venga allentato in questi giorni.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: prossime giornate sicuramente da sfruttare in amore, Venere e Marte favorevoli. Evitate di fare passi azzardati, soprattutto dal punto di vista economico.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Luna in opposizione per voi, pare che ci sia qualche ostacolo per i vostri chiarimenti sentimentali. Se lavorate con un socio, meglio ridefinire le gerarchie.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: stelle decisamente migliori in questo fine settimana, grandi opportunità in amore. Molte difficoltà sul lavoro, prossimi gironi difficili per il recupero.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: è un giorno che regala finalmente qualche emozione in più e sentite una gran voglia di innamorarvi. Sul lavoro, dopo tanti problemi, finalmente si inizia ad intravedere qualcosa di buono.