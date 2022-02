Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 febbraio 2022: le previsioni per tutti i segni zodiacali

Oroscopo 15 febbraio 2022 di Paolo Fox. San Valentino, la festa degli innamorati è ormai alle spalle, con la speranza che tutto sia andato secondo i piani e che l’amore sia stato il motore di questa splendida giornata. Oggi, però, martedì 15 febbraio, anche i single potranno (e dovranno) festeggiare perché è il loro giorno. Come andrà? Ci sarà qualcuno che avrà modo di incontrare l’anima gemella? Ostacoli o belle novità sul lavoro? Basta con tutte queste domande: cerchiamo di scoprire qualcosa di pi+ con le previsioni dell’amato astrologo Paolo Fox pubblicate sul settimanale ‘DiPiù’, di cui riportiamo di seguito un estratto.

Oroscopo Paolo Fox 15 febbraio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore ora sì che si può ragionare, ma tutto andrà meglio da marzo quando Venere sarà con te. Sul lavoro, il momento è particolare, meglio evitare i conflitti!

Oroscopo Paolo Fox Toro: La Luna è dissonante e il cielo non promette grandi cose in amore: meglio mantenere la calma. Sul lavoro, sta per arrivare qualcosa di buono, soprattutto dal punto di vista economico. Cerca di valutare (e con calma) dei progetti!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Bene l’amore, la Luna è dalla tua parte e i rapporti con i nati sotto il segno del Leone promettono grandi cose. Sul lavoro, c’è della confusione, ma il transito di Mercurio di aiuterà. Occhio, il weekend sarà importante, ma potresti anche prendere una decisione drastica!

Oroscopo Paolo Fox 15 febbraio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Bene l’amore, ancora di più da marzo quando Venere sarà con te. Sul lavoro, l’ambiente è ostile e potresti discutere con chi non ti capisce!

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore stai rimettendo in gioco tutto. Sul lavoro, se hai un’attività aperta da poco bisogna rimediare qualche problemino legato ai soldi!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: La Luna è dalla tua parte dal 17, quando in amore avrai finalmente un quadro più chiaro. Sul lavoro, ci sono meno conflitti, ma cerca di fare chiarezza in vista del futuro!

Oroscopo 15 febbraio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Bene l’amore: se c’è qualcuno che ti interessa meglio iniziare a farsi avanti ora perché Mercurio è con te. Sul lavoro, periodo di rinnovamento soprattutto per chi ha una propria attività!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: In amore ci sono dei piccoli fastidi: a volte è meglio fare finta di niente, di non ascoltare. Sul lavoro, il recupero c’è, ma bisogna fare tutto con calma: se devi fare una richiesta meglio aspettare il 17!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: La Luna ti aiuterà a risolvere dei piccoli problemi amorosi, ma anche Mercurio è con te. Sul lavoro, occhio alle discussioni: forse potresti anche fare cose che ti interessano poco!

Oroscopo 15 febbraio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Bene l’amore, poi tra il 17 e il 18 arriverà il tuo momento: dovrai dichiararti a qualcuno di speciale. Sul lavoro, se stai aspettando una telefonata importante pensa che potrebbe arrivare entro 48 ore!

Oroscopo Paolo Fox Acquario: In amore occhio alle relazioni di lunga data, soprattutto se la noia sta prendendo il sopravvento. Sul lavoro, chi ha un’attività propria potrà guadagnare di più, anche se il periodo resta critico e difficile per tutti su questo fronte!

Oroscopo Paolo Fox Pesci: L’amore va gestito con calma e prudenza. Sul lavoro, risposte positive in arrivo: dai tempo al tempo e tutto andrà per il verso giusto!