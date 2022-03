Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 marzo 2022: cosa ci riservano le stelle?

Previsioni Paolo Fox di oggi, 15 marzo 2022. Siamo a martedì, ormai il primo giorno della settimana ce lo siamo lasciato alle spalle. La primavera ormai è a un passo, le giornate sono sempre più lunghe. La primavera è la stagione degli amori… chissà se qualcuno oggi avrà una bella sorpresa? Non resta che scoprirlo grazie all’oroscopo del celeberrimo astrologo Paolo Fox con un estratto del suo oroscopo direttamente dal settimanale ”DiPiù”.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Dovete ritrovare il vostro equilibrio interiore. Attenzione ai conflitti con i parenti. Lasciate libero il cuore.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Lasciate stare l’amore per oggi: Luna dissonante. Le relazioni nate in questo periodo non sono il massimo. Sul lavoro avete voglia di novità: di cambiare aria, provare cose nuove… fatelo, sarete premiati.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: E’ una giornata interessante per l’amore, ma fate attenzione alle interferenze esterne. Pesate bene prima di agire sul lavoro: rischiate di sbagliare.

Oroscopo Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: L’amore è promettente a partire dal 17: anche i separati potrebbero ritrovare un po’ di serenità. Siete preoccupati per il lavoro e sapete che dovete trovare nuove strategie.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Luna in opposizione oggi, per quanto riguarda l’amore: evitate conflitti. Siete confusi sul lavoro probabilmente a causa del cambiamento che cercate ma non arriva: non sapete se continuare come fate oppure ricominciare da zero.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Momento strano per le relazioni. Oggi potreste sentirvi agitati. Sul lavoro Giove è opposto e vi fa vedere tutto nero: attendete qualche tempo.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Oggi pomeriggio la Luna toccherà il vostro segno: si prevede la nascita di belle emozioni. Sono in arrivo delle novità sul lavoro: coltivate le idee di questo periodo, possono avere successo in poco tempo.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: In amore il periodo va meglio, oltretutto domenica è prevista una Luna interessante. Sul lavoro avete Mercurio favorevole, è un peccato non sfruttarlo, per esempio per affrontare le questioni in sospeso.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: In amore oggi è un giorno interessante e piacevole: Luna ancora attiva. Sul lavoro siete più ottimisti, attenzione alle spese.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Avrete più facilità a dire quello che provate: attenti nei prossimi quattro giorni. Delle cause e questioni legali potrebbero finalmente non essere più in stallo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: In amore si riparte un poco per volta, lasciando alle spalle le incomprensioni di inizio mese. Sul lavoro evitate scelte imbarazzanti.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Venere è neutrale, ma le conoscenze fatte questo mese potrebbero rivelarsi interessanti ad aprile. Le stelle sono favorevoli per soldi e accordi!