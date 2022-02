Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 febbraio 2022: le previsioni segno per segno

Oroscopo 16 febbraio 2022 di Paolo Fox. San Valentino è ormai alle spalle, le dolcezze e le carezze sono lontane. Anche i sigle hanno festeggiato ieri. Ora, però, si ritorna alla solita routine settimanale. Le stelle prevedono molte novità per questo mercoledì 16 febbraio 2022. Come andrà? Qualcuno riuscirà ad ingranare nell’amore e nel lavoro? Poche chiacchiere, chiediamolo direttamente alle stelle le previsioni dell’amato astrologo Paolo Fox pubblicate sul settimanale ‘DiPiù’, di cui riportiamo di seguito un approfondito estratto.

Oroscopo Paolo Fox 16 febbraio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore nel weekend ci saranno dei problemi, sei un po’ lontano dal partner. Sul lavoro, non fare troppe richieste: anzi cerca di andare avanti e di superare le difficoltà!

Oroscopo Paolo Fox Toro: Chi vive una storia d’amore da tempo oggi potrebbe dire cosa c’è che non va. Sul lavoro, meglio portare avanti un progetto, ma senza nervosismo!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Bene l’amore, giornata ottima per fare chiarezza nel tuo cuore. Sul lavoro, cerca di curare i dettagli: a volte sei troppo frettoloso e non rifletti bene sulle conseguenze!

Oroscopo Paolo Fox 16 febbraio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Il fine settimana in amore sarà un po’ pesante, un po’ come quello del 5 e del 6 febbraio scorso. Sul lavoro, cerca di iniziare un nuovo progetto in vista del futuro!

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore non ci sono molti problemi, ma sei un po’ pigro e svogliato: forse ti interessa qualcuno troppo lontano da te? Sul lavoro, sei un po’ agitato e dovrai fare i conti con nuove sfide!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore i prossimi tre giorni sono interessanti: cerca di dare il massimo. Sul lavoro, il periodo è importante, ma occhio alle questioni legali o ai contratti che sono da rivedere!

Oroscopo 16 febbraio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Oggi la Luna è dalla tua parte, bene l’amore con i nati sotto il segno del Leone o Sagittario. Sul lavoro, c’è qualcosa di strano nell’aria, ma non è colpa tua!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: In amore oggi meglio evitare le polemiche perché potrebbero esserci vecchie discussioni. Sul lavoro, situazione astrologica bella e importante in vista del futuro!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: In amore la giornata è particolare: se sei single, cosa aspetti a guardarti attorno? Sul lavoro, momento importante e di forza per fare una scelta: non aspettare troppo tempo!

Oroscopo 16 febbraio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Bene l’amore, la Luna è con te sia giovedì che venerdì. Sul lavoro, cerca di prendere iniziative e di superare i problemi per andare avanti!

Oroscopo Paolo Fox Acquario: In amore meglio essere prudenti, soprattutto con i nati sotto il segno del Leone e del Toro. Sul lavoro, le opportunità che ti offrono sono da valutare!

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Bene l’amore, situazione favorevole anche per i single. Sul lavoro, occhio al pomeriggio: sarai stanco, forse c’è una fatica arretrata!