Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 marzo 2022: amore, lavoro, salute e molto altro

Previsioni Paolo Fox di oggi, 18 marzo 2022. Finalmente è venerdì, la settimana ce la sia lasciata alle spalle: ancora un piccolo sforzo, solo questa giornata e poi potremo godere di un po’ di riposo. La stanchezza si fa sentire, ma questo non ci abbatte. Non c’è niente di meglio, per ricevere la giusta carica, di un’occhiata al futuro. Farlo è semplice: basta affidarci a Paolo Fox, il celeberrimo astrologo. Ecco un breve estratto del suo oroscopo, direttamente dal settimanale ”DiPiù”.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Avete tanta voglia di agire in amore tuttavia non sapete come fare. In arrivo novità entro domenica.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Luna favorevole in amore: se qualcuno vi piace fatevi avanti. Se avete chiuso una relazione potreste ricredervi. Sul lavoro potrebbe arrivare una buona risposta.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore attenzione a quel che dite, parlate solo se è indispensabile. Attenti alle relazioni con Gemelli e Pesci. Se la vorate a chiama potete arrischiare con qualcosa di nuovo, attenti alle persone intorno a voi.

Oroscopo Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Luna dissonante, siate prudenti nel pomeriggio. Un incontro potrebbe rivelare sorprese. Se sul lavoro siete in una situazione critica evitate azzardi. Attenzioni alle polemiche, specie con Capricorno.

Oroscopo Paolo Fox Leone: C’è tensione in amore, tenete alla larga le preoccupazioni inutili. Il pomeriggio si migliora. Tante novità in arrivo al lavoro, tenete però la situazione sotto controllo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore c’è un buon recupero pomeridiano, domenica si va meglio. Se studiate o volete cambiare lavoro si consiglia cautela e calma.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: L’amore potrebbe avere un ruolo principale entro la fine del mese. Sul lavoro desiderate davvero molto cambiare, forse c’è qualcosa da rivedere adesso.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Buona giornata in amore con Luna, Giove e Mercurio favorevoli. Potrebbe estendersi anche ad altri campi. Potrebbero esserci dei piccoli intoppi sul lavoro, ma si può anche sbloccare qualcosa entro il 31 del mese.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Luna favorevole in amore che aiuta a rimediare i rapporti bloccati. In tanti hanno sentito un problema del passato, attenzione perché la routine può portare nervosismo.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: In arrivo 3 giorni di conflitto in amore, ma solo nelle relazioni che sono già state in crisi. Sul lavoro se avete un’attività in famiglia dovere rivedere dei punti.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Sono in arrivo tre giorni di recupero in amore, sabato sarà una giornata importante per i rapporti. In arrivo una proposta speciale sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Buone le stelle in amore, sia per oggi che domani. Approfittatene per recuperare. Se dovete affrontare una spesa pensateci bene.