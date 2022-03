Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 aprile 2022: tutto quello che ci riservano le stelle

Oroscopo. Oggi è il secondo giorno di aprile, e ci siamo già lasciati alle spalle il mese di marzo, con tanti bei ricordi e l’inizio di una primavera che sta per entrare pienamente nel vivo. Le temperature aumento, gli amori si riaccendono e la vita tutta si rigenera dopo il lungo inverno. Chissà come andrà la giornata di oggi. Siete pronti a scoprirlo? Allora leggiamo insieme l’oroscopo dell’esperto Paolo Fox, di cui di seguito riportiamo un estratto ripreso dal settimanale ‘DiPiù’.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: la vita sentimentale viaggia su binari molto promettenti per il futuro, sfruttate anche la primavera. Ora, poi, gli impegni che ha preso nel passato cominciano a dare i loro frutti.

Oroscopo Paolo Fox Toro: miglioramento netto per le questioni di carattere pragmatico, e non solo in amore. Sul lavoro ci vuole ancora tempo, ma la strada è quella giusta.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: vi consiglio di non dare per scontata una storia finita da poco, probabilmente può ritornare nella vostra quotidianità. Favorite le nascite di nuove imprese.

Oroscopo Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: i pianeti in questo periodo risvegliano la vitalità e la voglia di corteggiare. Se riorganizzare in meglio le vostre attività riuscite a cavarne qualcosa in più.

Oroscopo Paolo Fox Leone: a partire dal giorno 5 ci saranno forti cambiamenti, vi aspetta una vera e propria rinascita. Se avete un’attività commerciale, dovrete aspettare la fine del mese prima di notare un cambiamento.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: un forte senso di solitudine può divenire incalzante anche se state vivendo un rapporto di coppia. Sul lavoro, concludete le cose importanti prima della fine della giornata.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: molto favoriti i cuori solitari nella giornata di oggi, con Venere in transito nel vostro segno, c’è da sperare. Molte delle cose che iniziano ora avranno certamente successo nel giro di qualche mese.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: oggi l’agitazione per voi regna sovrana, cercate di non discutere, soprattutto nel pomeriggio. Oggi sul lavoro, potrebbe esserci qualche complicazione di troppo.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: cercate di essere comprensivi con il partner, chiudervi in voi stessi non gioverà al rapporto. In questo periodo avete speso più di quanto incasserete, tirate un po’ la cinghia.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: attenti, in questo periodo anche una lieve stanchezza potrebbe mandare in fumo il rapporto con il partner. Sula lavoro bisogna migliorare: vi sentite incerti, studi e svogliati.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: mese fortunato per l’amore, si profila all’orizzonte anche la possibilità di un imminente colpo di fulmine. Avete anche una bella tempra sul fronte professionale.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: la situazione astrale è piuttosto favorevole, anche se non ne avrete la sensazione. Se lavori alle dipendenze altrui, avrete l’occasione di cambiare aria o ufficio.